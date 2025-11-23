1400文海襲嘉 桃城文學獎投稿創紀錄

嘉義市一年一度的文化盛事「桃城文學獎」邁入第16屆，以往聚焦在嘉義，但今年改變策略，首度不限主題徵件，吸引全台各地逾1400件作品投稿，刷新歷年投稿紀錄。經過18位評審費盡心思選出32件得獎作品，評審代表吳億偉形容，本屆桃城文學獎參賽作品水準很高，選材琳瑯滿目，彷彿是華人世界的浮世繪。

桃城文學獎長期扎根在地，希望能推廣嘉義市的文學與文化發展，今年主辦的嘉義市政府文化局除呼應嘉義建城320+1年的城市精神，也擴大文化能量，第一次不限主題，讓全台各地創作者都能角逐獎項和70萬元總獎金，成功讓投稿作品件數突破歷屆紀錄，23日舉行頒獎典禮，正式向外界分享精彩得獎作品。

文化局長謝育哲說，第16屆桃城文學獎徵文分6大文類，分別為：華語現代詩組、台語現代詩組、散文組、短篇小說組、青春小品文組、獨嘉隨筆組，並以「迴響嘉義321」為主題，象徵文學與音樂等跨域創作的融合，希望讓大家感受到「文學其實就在日常之中」。

今年青春小品文組由民生國中學生莊喆甯奪下第一名，她透露，至今仍不敢相信，第一次投稿就可以獲得肯定，讓她更有信心，未來會更加投入在文學創作上。謝育哲也感動形容，看到莊喆甯因桃城文學獎的肯定，願意繼續在文學道路上深耕，讓文化局推動文學獎更具意義。

吳億偉以評審角度分享，指今年桃城文學獎參賽作品水準很高，加上不限主題徵稿，稿件選材琳瑯滿目，但在五花八門的書寫裡，以嘉義為背景的文章卻絲毫不遜色，說明了嘉義在地經驗的精彩，於深於廣。

副市長林瑞彥昨天代表市長黃敏惠頒獎時表示，桃城文學獎長年深耕在地，不僅培育無數優秀創作者，也讓文學風氣綿延不斷，今年收件數破1400件創新高，期盼享有口碑的桃城文學獎，能持續展現屬於嘉市的文化力量。