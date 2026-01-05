1400萬吃播女王宣布「暫時停更」原因曝 粉絲一面倒祝福

Hamzy為了備孕，宣布暫時停更頻道。（圖／翻攝自YouTube [햄지]Hamzy）

南韓人氣美食YouTuber、知名大胃王吃播主Hamzy，頻道擁有超過1400萬訂閱，向來以豪邁療癒的吃播風格深受粉絲喜愛。不過，她昨（4日）在最新影片中無預警拋出震撼彈，正式宣布將「暫時停止更新吃播內容」，消息一出立刻引發熱議。

Hamzy在影片中以「重大宣布，一路走來感謝各位」為題，坦言自己已經思考許久，最終決定為了備孕而先放慢頻道步調，她透露，和交往10年的男友正計畫迎接人生下一個階段，希望能在調養好身體的狀態下，順利迎來第一胎，因此必須戒酒、調整作息並配合就醫檢查，美食吃播也將不再定期更新，「突然說要休息，其實並不容易，但趁著新年的到來，我下了很大的決心，這次休息我會好好吃飯養身體，也會戒酒、去醫院、規劃生育，努力爭取在2026年生個小Hamzy。」。

廣告 廣告

不過，Hamzy也特別向粉絲喊話，強調並非全面停更，她表示，未來仍會陸續上傳已拍攝完成的短影片，也會不定期更新近況的長影片分享，請大家不用太過擔心。她感性說道，從20幾歲拍到30幾歲，8年來經營頻道多年累積了無數回憶，突然宣布休息其實並不容易，「為了生育計畫，我們決定暫時停更吃播頻道。」

但Hamzy表示，上傳日常生活的Vlog將會持續更新，因此好奇她日常在做什麼的粉絲，可以關注她的另一個YouTuber頻道「Wandering Hamzy」。影片曝光後，留言區瞬間湧入大批祝福聲浪，粉絲一面倒力挺她的決定，紛紛鼓勵表示：「期待妳的好消息」、「一定會生個健康又可愛的寶寶」、「我們會一直等妳回來」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

日職》留住強投虧入札金 西武有喜有憂

MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空

足球》象牙海岸逆轉勝壓軸 16強就位