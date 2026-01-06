1400萬YTR宣布暫停更新！親曝原因 坦言：這個決定不容易

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

擁有1400萬訂閱的韓國美食YouTuber Hamzy，以分享韓式料理及療癒吃相受到觀眾喜愛，而持續8年不斷更新的她，卻突然透過影片震撼宣布頻道要暫停更新，但偶爾還是會向大家報告近況，對此，她也坦言要做這個決定不容易。

擁有1400萬訂閱的韓國美食YouTuber Hamzy宣布休息。（圖／翻攝自Hamzy YouTube）

Hamzy 4日在個人頻道上發布最新影片，標題寫下：「重大宣布，一路走來感謝各位。」她表示，這是她經過深思熟慮後的決定，她也回憶，這幾年來自己與另一半在廚房做菜及拍攝的種種坦言，「突然說要休息，其實不太容易，但趁著新年的到來，我下了很大的決定。」

接著，Hamzy也解釋停更原因，透露自己即將邁入下一個階段，決定開始備孕，因此會趁休息的這段時間去看醫師，好好調養身體、戒酒，期望今年可以迎來新生命。不過她也說了，自己並非完全不更新，她的另一個百萬頻道「Wandering Hamzy」不會完全停止，不時會透過該頻道分享近況。而消息曝光後，粉絲也紛紛表達支持與鼓勵，更送上祝福，希望她早日回歸。









