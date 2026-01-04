141 坪大隱於市的水岸豪宅！美式風格演繹永續設計，打造心靈與自然的交匯點

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 舒杰室內設計

小編帶你看好宅

這間與水岸為鄰 141 坪超寬敞的單層豪宅，將老子《道德經》中「上善若水」的意象化為居家設計靈感。純淨白色為基調並大量引進自然光，不僅為居住者帶來視覺與身心的極致享受，將水的柔、流動性與順應的巧妙融入空間，以及現代美式元素的低調奢華風格。建材挑選重視美觀與環保，採用擁有綠建材標章的E1、E2等級建材，搭配簡化隔間、減少黏膠使用，譜寫屋主對自然的嚮往與現代生活節奏，在城市裡築起一方心靈棲息地，也讓此豪宅設計榮獲德國 iF 設計大獎室內設計類殊榮。



寬敞的落塵區大理石地磚與深色邊條設計，奠定豪宅大器風範；收納櫃沿著樑下規劃，維持空間寬敞感與海量收納；美式線板與精心挑選的展示桌和椅凳，呈現柔和的進門端景。室內摒除原本實體隔間，改以開放式格局與輕透的清玻介質，模糊了區域的界限、卻也清晰地勾勒出各自的功能屬性。客廳與餐廚空間的天花板，以溫潤的木質鋪敘，其間的黑色溝縫一路延伸，無形中延展了公領域的寬敞尺度；沙發背牆結合了收納與展示機能，利用木質元素與天然大理石的異材質拼接，將原本單調的量體昇華為大器的視覺焦點。設計團隊捨棄電視主牆，改用投影布幕讓室外山水得以成為室內的一幅優雅畫面，落實化繁為簡的設計手法。以優美的弧線將客廳、餐廳、吧檯與廚房流暢串聯，圓桌居中擺放宛如水面的漣漪，錯落的吊燈宛如水珠垂墜，正對著百萬河景的落地窗，透過室內空間與自然景緻的搭接，詮釋河岸宅的優越特色，亦，構築凝聚情感的交流場域。比起一般豪宅設計更微細地的地方，體現於建材的挑選與應用。



全室皆採用 E1 及 E2 綠建築標章建材，近量減少黏著劑的使用，透過曲線設計取代輕隔間與隔屏；地板選用「伐木製」木地板，人字拼花刻畫出設計細緻感，並兼具環保與調節環境濕度的效果，透過設計詮釋美觀且永續的設計理念。書房以美式風格的黑鐵玻璃拉門作為隔屏，改以黑灰色的材質打造展示書櫃，宛如水墨中的濃淡配比，勾勒出設計的輕重；複合式櫃體設計呈現虛實交錯，滿足各種收納需求亦輕量化櫃體。

小編的最愛

弧形語彙貫穿整個開放式動線，優雅地引導動線外，更將櫃體牆體化呈現空間感亦兼顧收納機能；弧形線條將動線引導至空間底端，利用弧形轉角空間設計層板收納，擺放一副優雅桌椅化為一處靜謐的辦公區域。獨立更衣間選擇帶弧形倒角的雙開玻璃門，中島飾品櫃、穿鞋椅凳與ㄇ字型衣櫃佈局，呈現出能從容搭配打扮的空間，讓平凡的日常注入更多從容優雅。主臥雙面落地玻璃擁抱優越採光，單純化睡眠區域的收納，緊鄰兩側寬敞露台空間，將重點放在引景入室，充分發揮河岸豪宅的優勢。主衛浴優雅的拼花地磚呈現大氣感，雙洗手台配置照顧到個別使用需求；淋浴間與浴缸規劃在雙洗手台兩側，達到使用機能的獨立性外，利用結構產生的畸零空間規劃落地浴櫃，方便泡澡時擺放毛巾、乾淨衣物與洗浴備品。

舒杰室內裝修設計有限公司／陳琬婷-Debby-設計狂小姐

地址：台北市中山區南京西路5-1號6f-1

Email：debby.djplus@gmail.com

網站：https://djplus-design.com/

