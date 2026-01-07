1425元就超好玩！捷絲旅宜蘭礁溪館＋卡滋爆米花推親子遊新提案

記者李鴻典／台北報導

邁入冬季泡湯旺季，加上寒假將至，許多家庭已開始準備一年一度的親子旅行，晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅宜蘭礁溪館」首次與台灣人氣零食品牌「卡滋爆米花」跨界合作，以其熱銷商品為靈感，打造好吃、好玩又好拍的住房專案「冬趣POP控！」，邀大小朋友展開一場既溫暖又歡樂的冬日旅程，專案即日起開放預訂，四人同行入住一泊一食平均每人每晚1,425元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館攜手「卡滋爆米花」推出「冬趣POP控！」住房專案。（圖／品牌業者提供）

專案串聯選品、手作體驗與拍照打卡空間等元素，入住即可獲得限定「POP卡滋玩味禮包」，除了可享用卡滋經典雙口味腰果及爆米花隨手包外，還附上彩繪筆，可在專屬提袋上自由繪畫，將美味零嘴變成親子共創的趣味小禮，營造獨特的旅行回憶。最受歡迎的「玩藝體驗」，此次結合卡滋招牌爆米花推出「洋芋玉米球」手作課程，在活動員的帶領下，與爸媽一起做出香氣四溢的美味小點，好玩又好吃。

捷絲旅宜蘭礁溪館冬季專案贈禮「POP卡滋玩味禮包」。（圖／品牌業者提供）

此外，館內二樓「傳統遊藝間」以卡滋爆米花為主題，打造期間限定的歡樂打卡區，於此拍照留念，社群上傳指定標籤可再獲得爆米花隨手包一份。「冬趣POP控！」住房專案即日起至2026年3月30日於官網開放預訂，四人同行入住每每晚5,700元起，平均每人1,425元。透過官網訂房並加購高鐵車票，可享平日最高78折、假日85折起優惠。

「冬趣POP控！」住房專案，四人同行入住一泊一食平均每人每晚1,425元起。（圖／品牌業者提供）

迎接象徵福氣與祥瑞的馬年到來，大倉久和大飯店桃花林中華料理推出天馬賜福迎新春年菜外帶組，集結吉祥寓意佳餚與主廚經典手路菜，解放媽媽的雙手，讓星級主廚手藝，豐富一年一度闔家團圓的年夜飯，在家也能輕鬆享用飯店級的豐盛美味。桃花林【年菜外帶套組】售價為新台幣18,888元，即日起至2026年元月16日完成訂購與付款，可享早鳥優惠價新台幣16,999元，數量有限，售完為止。凡購買整套年菜外帶套組，另加贈「紅豆年糕」乙條，為新年餐桌增添甜蜜好兆頭。

大倉久和大飯店桃花林中華料理推出天馬賜福迎新春年菜外帶組。（圖／品牌業者提供）

迎接2026馬年到來，大地酒店推出年度新春限定【瑞馬豐年禮盒】，以「瑞馬奔騰、豐收富足」為祝賀主題，集結五款鹹甜交織的職人手作點心，搭配質感木盒與繁花意象腰封設計，傳遞年節團圓與祝福心意。禮盒自即日起販售至2月28日止，定價1,680元，1月31日前預訂可享新春優惠價1,380元，另有大宗團購方案，買10盒則有專屬特惠價1,280元，為新春送禮與節慶分享提供多元選擇。食用後木盒可留作居家收納使用，兼具環保與質感，讓新年祝福延續於生活中。【瑞馬豐年禮盒】由大地酒店李建嶔主廚團隊打造，內容一次收錄五種風味，從酥香丹麥酥到濃郁可可餅乾，兼具層次與口感，象徵新年五福臨門、豐盛一整年。整體風味設計兼顧傳統年節喜氣與現代精緻口味，適合節慶贈禮或闔家共享。

「瑞馬豐年禮盒」以質感木盒搭配繁花意象腰封，展現優雅且喜氣的年節氛圍。禮盒內含五款職人手作鹹甜點心。（圖／品牌業者提供）

農曆新年即將迎來馬年，「馬」象徵著勇毅無畏、開創卓越，是東方文化裡進取力量的化身，寓意著新年邁步迎向更高境界。以此為靈感，噶瑪蘭威士忌將祥瑞寓意與精湛工藝巧妙結合，推出2026「金馬奔騰」年度禮盒。該系列囊括「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，三款禮盒售價分別為NT$1,700、NT$2,500及 NT$3,700，並搭配噶瑪蘭50ml輕巧小酒，為品味之選增添了收藏價值，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、指定菸酒專賣店、家樂福及愛買等通路販售，全聯、大全聯陸續上架中。

噶瑪蘭威士忌以金馬奔騰為主題，推出三款2026年度禮盒，建議售價NT$1,700-$3,700，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、指定菸酒專賣店與量販通路販售。（圖／品牌業者提供）

迎接新春，伯朗咖啡館以新東方風格推出兩款春節限定聯名咖啡禮盒，結合噶瑪蘭威士忌酒桶熟陳濾掛咖啡、Guiltless春節限定牛軋餅與琥泊茶苑設計監製的手作陶藝杯，並邀請新銳書法藝術家王意淳手寫「啡凡順心」傳遞年節祝福。「春節開運濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡與4入牛軋餅，建議售價650元；「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡、6入牛軋餅及2入手作陶藝咖啡杯，建議售價1,200元，即日起於全台10間伯朗咖啡館門市與樂天線上商城開放預購中。

「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡、6入牛軋餅及2入手作陶藝咖啡杯，建議售價1,200元。（圖／品牌業者提供）

隨著農曆新年將近，一份蘊含心意與祝福的贈禮，正是傳遞溫度的美好媒介。香港精品烘焙品牌「望月 Patisserie La Lune」，憑藉其融合文化寓意與當代美學的禮盒設計，與堅持匠心的餅藝，成為許多饕客年節贈禮的品味之選。

望月2026新春快閃店面，圖為台北新光三越A8 B2F。（圖／品牌業者提供）

望月為積極回應市場熱烈需求，於即日起在大台北與台中地區陸續開幕 8 間「新春望月快閃店」；同時，望月也針對人氣熱銷的春節限定禮盒進行追加販售，為追求文化底蘊與極致品牌的送禮者，提供兼具心意與品味的新春贈禮首選。消費者可於「新春望月快閃店」現場品嚐三款全新風味——風味細緻的開心果曲奇、香醇溫潤的咖啡曲奇，以及層次分明的黑白芝麻蝴蝶酥，在細細品味之間，為心中所想之人挑選最合適的新春贈禮。

望月2026新春限定禮盒－蝴蝶酥禮盒（財神爺組合）。（圖／品牌業者提供）

台灣知名灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」正式邁入第十個年頭，作為指標性的年節送禮首選，於 2026 年馬年隆重推出春節限定系列禮盒「春光躍影」。邀金鐘獎影后楊謹華擔任品牌代言人，以其優雅細膩、溫潤堅定的氣質，詮釋禮盒中「白馬報喜」與「春光乍現」的幸福寓意，為新春揭開光耀動人的序章。青鳥旅行 2026春節系列禮盒現已正式於官網與全台門市販售，限時推出早鳥優惠84折起，會員於全館消費滿$3,000再贈春光躍影紅包袋(6入組)，送完為止。

青鳥旅行於2026年馬年推出「春光躍影」春節系列禮盒。。（圖／品牌業者提供）

飲料品牌「可口可樂」針對2026年農曆春節，以「綻放這一刻，讓我們『年』在一起」為主題，推出「Coke！馬年綻放瓶」，運用節慶元素呈現新春祝福；同時，同步展開「歡聚好禮立即抽」活動，開瓶即享限量驚喜，總獎項數量高達24,000份，陪伴消費者度過新春；「可口可樂」更將結合網路社群流行的「迷因梗圖」，推出「超ㄅㄧㄤˋ的新年這一刻」AI 吉祥話梗圖線上賀卡，邀消費者共享歡樂新春。

可口可樂2026年農曆春節以「綻放這一刻，讓我們『年』在一起」為主題，邀消費者共享歡樂新春。（圖／品牌業者提供）

「歡聚好禮立即抽」活動。即日起至3月8日，為期達9週，購買「可口可樂」公司旗下指定產品，包括「雪碧」、「原萃」、「美粒果」等部分商品，只要認明金蓋包裝並掃描金蓋下的QR Code，或是輸入鋁罐底部序號，即可參加抽獎，立刻揭曉獎項；購買1,000 mL 或1,250 mL 大包裝產品，可享兩次抽獎、中獎機會加倍；另外部份影城、餐廳等指定通路，達該門市活動門檻即可獲得《可口可樂-歡聚好禮立即抽刮刮卡》乙張，掃描刮刮卡上的QR Code亦可抽獎。今年「可口可樂」也打造多款適合過年團聚時分享的限定周邊商品，包含「可口可樂」復古潮攝影機、「可口可樂」歡樂聚疊疊樂與「可口可樂」時尚拍手機架，並於2月14日至2月28日期間加碼推出期間限定追加獎。

2026「可口可樂」推出「歡聚好禮立即抽」活動，另加碼推出期間限定大獎。（圖／品牌業者提供）

冬季草莓季來臨，Horoyoi微醉以全新「草莓蘇打」風味揭開城市心動篇章；已於 12 月 24 日甜蜜上市，並於全台 7-ELEVEn 獨家販售！同時，全新限定口味「Horoyoi微醉 綜合果汁」也同步登場，於全台7-ELEVEn、家樂福量販、家樂福超市、Mia C’bon、Donki、Lopia等通路販售，為冬季帶來更多選擇。

Horoyoi微醉草莓蘇打全新上市。（圖／品牌業者提供）

Netflix料理實境秀《黑白大廚2》評審安成宰憑藉一針見血的犀利點評與韓國首位米其林指南三星評鑑最高榮譽主廚的超狂背景備受關注！他所代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」更在開賣2個月內銷售超過100萬瓶，躍升韓國便利商店GS25 highball雞尾酒的銷量第一。現在，不用再飛韓國扛貨，即日起全台7-ELEVEN就能喝到！「白蘇維濃檸檬Highball調酒」建議售價169元/瓶，1/7-1/12可享2件79折、4件75折優惠。

「白蘇維濃檸檬Highball調酒」7-11獨家開賣。（圖／品牌業者提供）

迎接即將到來的馬年，臺虎精釀以象徵「平安」寓意的蘋果為靈感，推出年節限定酒款「馬到蘋安 香檳蘋果酒」。在香氣表現上，清新的蘋果果香作為主軸，透出接骨木花、山茶花的淡雅。花果氣息彼此交織，如同冬末初春的空氣一樣凜冽清新。8.5% ABV 的酒精濃度，讓酒體依然保有厚度，入口清爽、不甜膩，十分適合作為年節聚會的餐前酒或佐餐酒，自然融入熱鬧團圓時刻。

臺虎推出限定「馬到蘋安 香檳蘋果酒」。（圖／品牌業者提供）

「馬到蘋安 香檳蘋果酒」在包裝與酒標上融入濃厚的新年氛圍巧思。外盒以潔白駿馬與代表臺虎的猛虎一同奔馳，象徵新年一馬當先、勇往直前的好氣勢。包裝加入動態視覺（光柵）設計，抽出酒瓶時，就能看到駿馬與猛虎的彷彿在眼前飛越。這份充滿美好寓意的設計，使「馬到蘋安 香檳蘋果酒」也非常適合送給家人與好友，是傳遞溫暖祝福和感謝的理想選擇。

動態視覺包裝，象徵新年一馬當先的好氣勢。（圖／品牌業者提供）

在這段承載祝福與情感交流的節慶裡，格蘭父子集結旗下多款新年限定威士忌禮盒與新春企劃，涵蓋年前送禮、春節團聚、走春互動到年後自我品味等多元情境，以層次豐富的風味與多樣酒款，陪伴每一段相聚時光。

百富推出全新2026新年限定禮盒，以節慶煙火為設計靈感。（圖／品牌業者提供）

格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，運用獨創的蘇羅拉系統，為酒液增添溫潤的辛香料風味，並散發石楠花蜜與香草軟糖般的濃郁果香，酒體濃郁而圓潤。於2026年1月16日起至2026年2月28日，凡至全台指定合作菸專通路購買格蘭菲迪15年乙瓶即可參加抽獎，張張有獎，為節慶時光增添驚喜與互動樂趣。

格蘭菲迪新春推出「福鹿共鳴 福祿滿載」一番賞活動。（圖／品牌業者提供）

遠慕21年三桶熟成蘇格蘭威士忌，由總調酒師布萊恩金斯曼為台灣量身打造。靈感源自石楠花盛開時的蘇格蘭，融合三種美國橡木桶熟成，花果香、橡木與香草交織的溫潤氣息，入口絲滑柔順。於2026年2月28日前入住任一合作頂級度假酒店，即有機會品飲遠慕21年，感受入口即是遼闊。在山海環繞的度假環境中，無論與摯友共享或獨自舉杯，都能讓新年不只停留在熱鬧，更留下一段靜謐而深刻的品味記憶。

遠慕攜手全台四間頂級度假酒店打造「野奢假期」，邀旅人放慢步調。（圖／品牌業者提供）

