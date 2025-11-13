143年鎮山城隍廟整修將完工

鎮山城隍廟的“祖廟”縣城隍廟由主委黃百榮（右四）率諸執事致贈鎮山城隍廟三十萬元整修經費。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

創廟一百四十三年的大銃街鎮山城隍廟年久失修，內外損壞，嚴重漏水，去年廟方正式動土整修，最近前三期工程告一段落，待最後一期的倉庫和廁所竣工，預計明年二月入火安座，鎮北坊兩家城隍廟之一的縣城隍廟是鎮山城隍廟「祖廟」，近日由主委黃百榮親率執事來廟致贈三十萬元整修經費。

鎮山城隍廟清朝時期的地理位置剛好在現稱自強街的大銃街尾，大銃街一路蜿蜒至此，在神農殿前的空地有五穀雜糧集市，才有「豆仔市」舊名。而鎮山城隍廟沿小北門城內而建，故被稱為「小北城隍」。

鎮山城隍廟總幹事、也是長興里里長李茂德表示，聽他祖父輩講述，古早人唐山過台灣，客死異鄉，家貧無以安葬，都是用草蓆捲一捲，在城外找一個小山丘挖土掩埋，而小北城外就是當時的亂葬崗，市區改正拆路時，才會挖出那麼多遺骨。此次光在鎮山城隍廟地下室就清出一百二十袋拾獲的遺骨，加上虎爺座位後方的兩甕遺骨，日後都將移住安南區城西青草崙的公塔存放，定期祭祀。

此次工程是民國七十一年重建後迭今四十四年的首度大整修，工程分四期，目前已完成前三期，等於廟體內外都已翻新，李茂德表示，三期己花了近四百萬元，由於該廟不是大廟，整修經費都靠四處籌措募集，第四期廟前建遮雨棚、廟左側的倉庫和廁所，仍需一百萬元，待善男信女共同集資，讓鎮山城隍廟爺有個完善的新家。

鎮山城隍廟位於小北城門內，成為小北城門的城池守護神。古代鎮山城隍廟後方有一小山丘稱「山仔頂」，山仔頂疑似荷蘭人或清代先民遣骸的亂葬崗。最早由石成先生於清光緒十年（西元一八八四年）間在一座古墓前搭建一間簡陋的錏鉛片屋，收集由山仔頂豪雨沖下的先民遣骸，稱為萬善同歸祠，祠內供奉一塊石頭讓信眾膜拜。

民國三十八年改建磚塊砌成的萬善同歸祠，竣工後廟名改為大將爺廟，廟內供奉一座大將爺的祿位讓信眾膜拜。民國六十五年信眾集資雕刻鎮山城隍金身奉祀，接受萬年香火，廟名由大將爺廟改為鎮山城隍廟。民國七十一年重建，此次再因廟頂水泥退化裂痕嚴重，遇雨廟內「漏碎碎」而重修，預計明年二月竣工後入火安座。