144萬張花博卡閒置7年 議員批市府擺爛 盧秀燕回應了

台中花博卡發不出去，台中市議員林祈烽等人25日怒斥市府7年來擺爛，建議市長盧秀燕幫花博卡辦告別式。（圖／林祈烽提供）

台中花博於民國108年4月閉幕後，尚有144萬多張花博卡未發放，台中市多位議員25日在議會質詢，7年來共發出多少張？交通局長葉昭甫表示，陸續發放2.3萬張，多位議員直呼不可思議。林祈烽當場怒斥市府7年來擺爛，建議市長盧秀燕幫花博卡辦告別式。盧秀燕表示，當初外界建議不要做，前朝硬做了，市民不喜歡也不能強迫推銷。

台中市議會今市政總質詢，議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進聯合質詢，針對花博展後場館閒置、北台中農業轉型停滯及花博卡資源浪費等問題，直指盧秀燕執政7年未能妥善解決，導致數10億元公共建設逐漸荒廢，城市發展停滯。

林祈烽表示，台中花博於108年4月24日閉幕後，剩下144萬多張花博卡，這7年來發出去多少？當初盧市長允許市民憑身分證免費入園，致花博卡領卡人數驟降，至今仍有大量卡片閒置發不出去。

葉昭甫答詢，處理完履約爭議後，這幾年陸續發了共2萬3000張左右的花博卡，在場的4位議員聽到後直呼不可思議。

林祈烽痛批，市府沒有研議轉型為敬老愛心卡、市民卡、借閱證或捷運票證等，7年來持續擺爛，建議盧市長乾脆幫花博卡辦一場告別式，承認盧市府就是無能，無力解決、沒有配套，更沒有誘因讓市民願意申領這些花博卡。

盧秀燕回答說，當初應不應該做？前朝已經做了300張，雖然外界建議不要做，可是還是硬做300萬張，後來發生履約爭議，當時還動用所有公務員推銷，引起民眾及公務員抗議，市民不喜歡，也不能強迫推銷啊！

