145公分侏儒症患者要服役？ 顧立雄：常備役仍維持150公分以上

國防部長顧立雄澄清，常備役標準仍維持150公分以上。（資料照）

國防部日前預告大幅修改「體位區分標準」，擬將免役門檻下修至身高144公分以下，引發外界質疑是因「缺兵」才將醫學定義屬侏儒症（身高≦147 公分）的民眾納入服役對象。對此，國防部長顧立雄今（17日）澄清，常備役體位標準為150公分以上，至於150公分以下是否需服替代役，則由內政部權責律定。

根據國防部12日預告的修正草案，身高限制出現重大調整，常備役體位從現行「158至195公分」改為「150公分以上」，並刪除195公分的身高上限；替代役部分，145至149公分者歸類為替代役A級，身高在144公分以下才符合免役資格。

針對網友質疑此舉是為了補足兵源缺口，顧立雄強調，國防部負責的是150公分以上的常備役標準，低於此標準的替代役規劃應由內政部與國防部進一步協商。

針對國人關切的閃兵問題，顧立雄重申，服兵役是國民應盡義務，任何刻意閃避的行為都不足取。他證實內政部正研議修訂《妨害兵役治罪條例》，評估將閃兵刑責加重三分之二，且未來閃兵者可能須面臨「補服替代役」的規範，相關細節正由內政部與國防部協調中。

面對共軍威脅日益加劇，國防部在最新書面報告中提出「分散式管制」概念。顧立雄解釋，這屬於「任務式指揮」，目標是讓各部隊在敵方突然發起攻擊、通訊或指揮鏈中斷時，不待上級命令也能清楚自身任務並獨立遂行作戰，這也是近年漢光演習訓練的核心重點。





