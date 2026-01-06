1450萬股不翼而飛！立德電子爆內控弊案 北檢約談董座父子等10人

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

電源供應器廠立德電子（3058）驚傳內部弊案。會計師查帳發現，立德過去2年內疑遭盜賣1450萬股股票，市值約1.7億元，至今僅回補約1億元。台北地檢署懷疑立德包姓董事長與其擔任前總經理的兒子涉案情節重大，今（6）日兵分多路搜索立德公司，並約談包姓父子等10名被告到案說明。

台北地檢署約談包姓父子等10名被告到案說明（圖／翻攝畫面）

檢方調查指出，包姓前總經理與吳姓財務女主管，疑於2023年間，將立德轉投資公司持有的500萬股股份出售給萊力國際商務公司；2024年間，又再賣出950萬股給萊力當時的廖姓負責人，但兩次交易所得均未匯回公司帳戶，且經董事長簽名的公司財報中，也完全未揭露相關交易內容。

直到會計師查帳時察覺異常，立德才於去年5月發布重大訊息，坦承有高階經理人違反內控制度，擅自處分未上市、未上櫃股票，並公告已回收2024年遭出售的950萬股（成本約1億元）；至於較早賣出的500萬股（估值約7000萬元），目前仍下落不明。

調查局北機站經蒐證後，認定本案可能涉及《證券交易法》特別背信、財報不實等罪嫌，今日同步搜索立德、萊力公司等12處地點，並約談包姓董事長父子、吳姓女主管及萊力廖姓前負責人等10人到案，全案仍待進一步釐清。

