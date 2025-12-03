146.5萬起入手德制福祉車！Caddy EasyLife超親民登場

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯商旅Caddy Maxi EasyLife福祉車。（圖／福斯商旅提供）

台灣福斯商旅長年投入「移動平權」，不只喊口號，更以行動支持無障礙移動。今年更成為台灣無障礙海洋日唯一指定福祉車品牌，陪伴身心障礙者從高山到大海，用行動證明自由不該是少數人的特權。

146.5萬元起入手德規福祉車

為迎接12月3日國際身心障礙者日，福斯商旅推出全新Caddy Maxi EasyLife福祉車，搭配原廠四大認證特優改裝商，推出入門價 146.5 萬元起，讓無障礙福祉車不再是高門檻選項。不管是載送輪椅乘客的家庭、專業車隊或長照機構，都能以更實惠的預算入手高品質的德系福祉車。

福斯商旅Caddy Maxi EasyLife福祉車門價 146.5 萬元起。（圖／福斯商旅提供）

EasyLife實用又安心

Caddy Maxi EasyLife延續Caddy家族外型，搭載2.0升柴油渦輪引擎與16吋鋁圈，內裝則配備全數位儀表與大尺寸螢幕。更難得的是，價格親民但安全不打折，標配IQ.Drive智慧輔助系統，包含AEB自動煞車、LKA車道維持、盲點偵測、ACC主動跟車等完整主動安全，還有多項煞車與循跡防滑輔助，守護每一次上路。

福斯商旅Caddy Maxi EasyLife，搭載2.0升柴油渦輪引擎與16吋鋁圈。（圖／福斯商旅提供）

從家用到長照都合用

四家認證改裝商提供專業套件，包括斜坡板與多項輪椅乘坐配備，車內可容納5名乘客加1位輪椅使用者。無論家庭出遊、無障礙計程車營運或長照接送，都能因應不同需求自由調整，是目前市面上用途最彈性的福祉車之一。

陪伴三組家庭找到「移動的自由」

福斯商旅也同步推出品牌年度影片《那個湛藍的鹹鹹大海》，記錄三組身障孩子與父母的真實旅程。從家門到海邊，每一段路都不簡單，但福祉車讓他們能真正追上「自由的距離」。福斯商旅以行動落實友善移動，持續推動無障礙生活的更多可能。

