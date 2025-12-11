1463青年跨海圓夢！從AI、林業、族群、空品與消防 賴清德肯定五大領域成果

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（11）日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，與青年互動了解參與計畫的感想與心得。今年該計畫協助1463位青年踏出國門，將世界經驗帶回台灣。首批學員代表在記者會上分享成果，從原民文化的自我追尋、美國頂尖消防訓練的震撼、到丹麥永續林業的實踐，展現台灣青年在不同領域的爆發力，也謝謝政府提供他們一個這樣的機會。

來自蘭嶼朗島村的 鍾美雯（si Mamalit），目前就讀政大民族所。此次前往加拿大湯普森河大學（Thompson Rivers University）進行為期兩個月的交流，感到最深刻的是認識寄宿學校的歷史創傷。在課堂與實地走訪中，他聽見耆老分享與自身文化經驗共鳴的痛楚，甚至一度因共感強烈而淚灑課堂；這趟旅程讓他重新想起蘭嶼長輩的一句話，「Jikaayo（不要灰心）」，意指不要像枯萎的芒草。

台大森林所的鄭捷安帶著對木材的熱愛前往丹麥見學，發現丹麥與台灣國產木材、工藝教育存在可對接性；這次交流返台後，除了希望引入可複製的歐洲林業模式外，在學校擔任助教的他也帶回了丹麥皇家設計學院的教材，融入台大森林系的必修課中，讓學生練習以國際標準進行製材估價；他目前也正致力於與配合製材廠討論丹麥製材邏輯，增加國產木材利用價值等；這趟旅行也讓他確定一件事情，即「台灣不是沒有材料，而是需要更多嘗試與更多連結」，希望未來台灣在林業設計跟森林應用方面有更多的開發。

來自陽明交大前瞻半導體研究所的博士生黃郁馨，研究聚焦於新型磁性記憶體，旨在讓未來的AI跑得更快、耗能更少，這次前往美國富士通研究公司（Fujitsu Research of America）實習，是為了理解國外企業在設計與邏輯上的體系，跳出既有框架；這趟實習他參與了將技術轉化為產品原型的專案，親身體驗了「技術落地」的關鍵最後一哩路，也看見未來努力的方向，會持續投入半導體跟AI的發展，把所學帶回台灣，為產業盡一份心力。

台大大氣科學研究所的林貫益，則前往美國田納西大學思考氣象變遷與空氣品質的結合。在田納西大學傅新義教授的指導下，學習美國空品管制的案例，包括各式排放源管理、車載油氣回收設施(ORVR)以及模式實作與除錯技巧；這次交流讓他深刻意識到，自己目前研究的雲與降水會影響空品預測結果以及區域醫療資源的分配；過去他是以理論為主，曾思考除了氣象預報還可以有什麼出路，這次旅程讓他理解大氣科學的重要性，也讓他在這個領域更有學習動力，他也分享「即使不是專精在這個領域，只要你能對這個領域有想法，就有機會圓夢」。

最後一位分享的青年彭楚芸，平日是離岸風電安全管理師、下班後是熱血救護義消，這次選擇前往全球頂尖的消防聖殿，美國德州農工大學緊急服務訓練中心（TEEX），接受危害物質應變順練；在TEEX，他被當地消防員「自費受訓、為專業負責」的態度震撼；為了測試極限，他更主動要求不被特別照顧，在技能測驗中直接擔任「事故指揮官」帶領整個團隊面對災害情境，也主動參加並通過了美國消防認證Pro Board考試；他分享表示，這段旅程獲得的，已經遠遠超過學習化災專業，「我們在每次挑戰自己的過程，都在重新定義自己能力的邊界」。







