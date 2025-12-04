147大學企業競逐，東海大學勇奪「國家永續發展獎」國家級最高肯定。（圖：東海大學提供）

東海大學長年深耕永續教育、跨域治理與社會參與，獲得行政院國家永續發展委員會頒授 「114年國家永續發展獎」教育類最高榮譽。在全國147所大專院校及企業中脫穎而出。

東海大學近年以「教育實現共好社會與未來」為願景，整合智慧治理、再生能源、環境教育與循環經濟，建構可擴散的永續模式，從再生能源裝置突破4,000瓩，到推動博雅4.0與勞作教育4.0，皆展現大學作為國家永續行動核心力量的實質貢獻。

校長張國恩表示：「永續不是一時的口號，而是大學對國家的承諾。東海的責任不只在校園，更在於為臺灣創造長期而深刻的影響力。」他說，東海透過智慧治理與教育革新打造永續體系，包括環境教育累積超過1.5萬人次、校務研究平台導入永續管理制度、並強化大學對社會的回饋與公共責任，讓教育真正成為推動臺灣前進的力量。

張嘉修副校長指出，東海的永續成效來自於「跨域整合」。學校從能源轉型到產業合作，建立可驗證、可複製的治理模式，包括太陽能、風能、沼氣發電與廚餘循環系統的建置；33門AI永續課程的推動；與企業合作金額累計超過2億元。其中，全亞洲最大校園微藻示範基地「智慧碳中和園區」透過28場技術媒合，已創造逾11,372.8噸CO₂e減碳效益，成為校內外永續創新的重要引擎。

劉正副校長強調，東海的永續更向社會延伸。透過勞作教育4.0與USR計畫，每年吸引超過15萬人次，串聯22所大專校院與18所偏鄉中小學，推動1,300名數位學伴，有效縮短城鄉差距。以東福養生村為核心的高齡友善模式，連結8里、12社區，展現大學在公民教育與社會實踐中的扎根力量。

張嘉修指出，東海以「數據治理」打造永續管理體系，從校務資訊平台、永續管理系統、平衡計分卡，到全校1,175組緊急求救鈴、性別友善與零工傷文化建立，再到投資破億元的AI教育場域與智慧教學設備，皆使永續成效得以量化、追蹤並持續提升。東海大學以2045校園淨零排放為目標，穩健邁向兼具人文、科技與永續的未來大學。（寇世菁報導）