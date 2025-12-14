15位新生代韓劇演員「秋泳愚」業界期待值第一，元斌外甥女新人出道





韓國影視圈每年都有大量新面孔冒出，其中最受矚目的新生代男、女演員，被視為下一波邊佑錫、宋江、李到晛接班人。他們在校園劇、愛情劇、動作劇等不同類型中展現亮眼存在感，不只擁有高顏值與鮮明辨識度，演技發展也十分快速。以下精選「15位新生代韓劇演員」，從《Moving 異能》李正河，到《外傷重症中心》的秋泳愚（秋英宇），每一位都被業界視為能扛劇、能轉型、能突破的王牌候補！

新生代韓劇演員1.秋泳愚（秋英宇）

圖片來源：중증외상센터

「秋泳愚（秋英宇）」被業界選為 2025 年期待值第一的新生代演員，人氣與口碑同步上升。他在《玉氏夫人傳》展現的古裝氣質優雅，而在《外傷重症中心》又能切換為極具現實感與壓迫感的醫療角色，證明他能駕馭大跨度角色類型。除了穩定演技，他還擅長運動、歌舞等多元才能，使他在綜藝與宣傳中也展現自然魅力，被稱為「小狗狗般的治癒存在」，多部待播與洽談作品讓他成為各大製作公司爭搶的焦點！

新生代韓劇演員2.高胤禎（高允貞）

圖片來源：언젠가는 슬기로울 전공의생활

「高胤禎（高允真）」在《還魂》以高冷帥氣的氣質受到關注，乾淨外貌與沉穩表演讓他在一眾新人演員中脫穎而出。她擅長在角色中呈現節制卻深沉的情感，使人物既神秘又具有吸引力。憑著古裝劇的亮眼表現，她也逐步播出許多現代劇，如《Moving 異能》、《機智住院醫生生活》等，顯示市場對她的可塑性評價不低。高胤禎儘管出道不久，但已展現出明確的演員潛力，被視為能在奇幻、古裝與校園題材中自由切換的潛力股！

新生代韓劇演員3.李正河

圖片來源：무빙

「李正河」以《Moving 異能》受到矚目，憑著清爽外形與自然演技受到觀眾好感。近期在新劇《UDT：我們社區特攻隊》展現「財力」，加上沉穩、可靠的角色氛圍，使他迅速成為討論度上升的新面孔。李正河的表演沒有過度渲染，反而以細膩情緒取勝，讓角色在日常與任務之間轉換時更具真實感。隨著綜藝曝光度增加，他也展現出親民又真誠的一面，被視為能挑戰不同類型的新人，未來發展備受期待！

新生代韓劇演員4.金永大

圖片來源：별똥별

以網路劇出道的「金永大」近期因《親愛的 X》再度掀起話題，以帥氣外貌和穩定演技收穫不少粉絲。從過往校園劇形象到這次更具成熟度、層次感的角色，他展現了明顯成長。《親愛的 X》中，他把人物在迷惘、壓抑與渴望之間的情緒描繪得十分到位，使觀眾重新看到他在偶像外形下具備的實力。金永大也因具備男主顏值與市場人氣，被視為下一位有機會全面爆紅的男演員，後續作品值得關注！

新生代韓劇演員5.申始雅

圖片來源：언젠가는 슬기로울 전공의생활

「申始雅」以《魔女二部曲：另一個她》正式踏入大眾視野，從1408位試鏡者中脫穎，憑著冷靜神秘的氣質與成熟度超齡的演技獲得高度好評。她在動作場面中展現的爆發力，以及沉著狠勁的情緒掌控，使她成為「怪物新人」。隨後在《機智住院醫生生活》中飾演具存在感的小公主住院醫生，她完全收起電影中的強烈感，改以細膩、真摯的情感呈現，展現截然不同的成長魅力！

新生代韓劇演員6.文相敏

圖片來源：웨딩 임파서블

「文相敏」憑藉《不可能的婚禮》人氣暴漲，以高挑190公分的身高與溫柔狗狗相形成強烈反差萌，迅速成為觀眾心中心頭好。劇中他與全鍾瑞的對手戲自然有默契，不只呈現出角色的細膩心事，也展現他穩定的表演節奏。露額頭造型更讓他意外成為熱議焦點，在SNS上累積大批粉絲。文相敏被認為具有「男主爆紅體質」，若未來有更多主角級挑戰，相信能展現更成熟的魅力！

新生代韓劇演員7.盧允瑞

圖片來源：일타 스캔들

「盧允瑞」作為00後怪物新人，因《我們的藍調時光》爆發式獲得關注。她在劇中自然、真摯且不刻意的表演方式獲得許多專業人士讚賞，被視為同世代中極具天賦的一位。隨後她在《浪漫速成班》中與全道嬿合作、在《聽說》中與洪慶搭檔，更讓人看到其演技可塑性。盧允瑞也被列為重點關注新秀，電影圈對她的期待度極高。隨著更多作品即將上映，她成長速度與潛力皆受到外界高度關注！

新生代韓劇演員8.蔡元彬

圖片來源：이토록 친밀한 배신자

「蔡元彬」在《Sweet Home 2》中展現出壓倒性存在感，被視2025年業界期待值第一的新人之一。她在《如此親密的背叛者》中與韓石圭的對戲獲得一致好評，能在強大氣場下依然保持穩定，是許多新人難得具備的能力。蔡元彬擅長詮釋兼具善惡、矛盾與陰鬱的複合型角色，使她的戲路更顯寬廣。無論是影視雙棲或風格多變，蔡元彬都被視為下一位極具爆發力的影壇新星！

新生代韓劇演員9.盧正義

圖片來源：하이라키

童星出身的「盧正義」累積了多年表演經驗，《那年，我們的夏天》中以精準角色定位獲得觀眾好評，《名校的階梯》也讓她再次站上討論度。她的外型甜美卻帶有張力，無論是青春劇或懸疑題材都能自如駕馭。盧正義的紅毯造型更多次成為SNS熱議，被稱為「紅毯精靈」。隨著她在影視圈的戲路逐漸拓展，多部待播作品同樣備受矚目，被視為極具上升空間的00後代表演員！

新生代韓劇演員10.高旻示

圖片來源：오월의 청춘

「高旻示」因《五月的青春》聲量大增，與李到晛多次合作展現穩定默契，也讓她成功從配角走向主角。她在《Sweet Home》中展現不一樣的角色魅力，證明她擁有強烈可塑性與角色理解力。高旻示的形象清新自然，觀眾緣極佳，使她在愛情劇、校園劇與驚悚類型中都具備發揮空間。隨著作品累積，她在新生代女演員中的實力地位逐漸穩固！

新生代韓劇演員11.崔顯旭

圖片來源：반짝이는 워터멜론

「崔顯旭」因《二十五，二十一》男二角色一炮而紅，成為網劇國民男友轉型正劇演員的代表。他在《閃亮的西瓜》中展現自然、真誠的演技，充滿少年感的氛圍讓角色非常討喜。崔顯旭擅長抓住青春角色的細節，使人物既活潑又帶情緒深度，這也是他人氣快速上升的原因之一。近年持續在《弱美男英雄Class 1》和《那傢伙是黑炎龍》多部作品展現多元戲，是值得期待的00後男演員！

新生代韓劇演員12.金度勳

圖片來源：친애하는 X

「金度勳」在《親愛的X》憑著對女主的崇拜、執著與依賴魅力受到多方注目。他在角色中的情緒呈現自然流暢，能在感性與理性之間取得平衡，使人物更加立體。金度勳擅長以眼神傳遞情緒，讓角色在戀愛戲中的細膩感更加鮮明。隨著劇集討論度提升，他的認知度也快速上升，多家媒體更將他列入2025 年「最具潛力新生代」之一，後續若持續接演多元角色，極有機會在愛情劇市場占有一席之地！

新生代韓劇演員13.趙怡賢

圖片來源：지금 우리 학교는

「趙怡賢」因在《機智醫生生活》飾演雙胞胎之一受到矚目，隨後在《學校2021》中挑大樑，以青春校園劇展現自然流暢的演技。她在《殭屍校園》中表現亮眼，面對極端情境時的情緒處理成熟穩定，使角色在緊張氛圍中仍具說服力，再度提升人氣。從活力滿滿的少女，到帶著情感重量的深層角色，她都能找到適合的詮釋方式。趙怡賢的表演特色在於真誠、乾淨且不做作，能讓觀眾迅速共感角色！

新生代韓劇演員14.裴賢聖

圖片來源：조립식 가족

「裴賢聖」最早以《金秘書為何那樣》展露頭角，乾淨外型與自然演技讓他在群戲中依然具記憶點。之後在《我們的藍調時光》中，他以細膩的情緒呈現獲得好評。《偶然成為家人》與《高斯電子公司》則展現他在家庭劇、職場劇中的不同氛圍，從溫暖療癒到幽默輕鬆，他都能駕馭，再次證明他具有跨題材的可塑性。裴賢聖逐步累積作品厚度，在主配角之間靈活切換，被視為未來有機會穩定升級為主角群的實力派新！

新生代韓劇演員15.韓佳乙

圖片來源：ig@hgaeul_

「韓佳乙」因主演《走到月亮為止》正式以新人演員身分亮相，作為元斌的親外甥女，她一出道便受到外界高度關注。儘管擁有亮眼的家族背景，經紀公司仍強調她並非「靠關係」進圈，而是經過正式甄選、試鏡流程後獲得角色，希望塑造其獨立自立的新人形象。韓佳乙在劇中以清新自然的演技呈現少女的情感細節，都展現出新人少見的細膩度。雖然星二代身份讓她同時承受鎂光燈與質疑，但也替她帶來更多曝光機會！

圖片來源：오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도

以上「15位新生代演員」他們不只具備辨識度與話題性，更在各自的作品中展現超越新人框架的演技潛力。從聲量暴漲的秋泳愚，到具話題性的韓佳乙，每位演員都在以不同方式證明自己的可能性！

