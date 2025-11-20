15億收聽神作〈Heartbreak Anniversary〉原唱 「小賈斯汀欽點」GIVĒON首次亞巡初登台
以〈Heartbreak Anniversary〉爆紅全球、累積高達15億次串流收聽的潮流靈魂新星GIVĒON（紀維昂），將帶著世界巡迴《GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR》於明年1月29日首度登「台」，於Zepp New Taipei開唱。
GIVĒON宣佈明年登台
GIVĒON出道至今已累積七次葛萊美獎入圍耀眼紀錄，更曾獲流行天王Justin Bieber（小賈斯汀）欽點合唱冠軍單曲〈Peaches〉，實力備受肯定。昨晚，GIVĒON在社群上以名曲〈Heartbreak Anniversary〉為靈感的「心碎X年曆」概念貼文，加上象徵舞台精神的酒杯emoji，瞬間引爆超過30萬人瘋猜與討論。
今日公布後，GIVĒON難掩興奮之情表示：「〈Heartbreak Anniversary〉先是在亞洲爆紅的，所以我不可能忘記你們的支持，我的人生第一次亞洲巡演來了！」
出道不到7年累積七次葛萊美入圍
來自加州的GIVĒON，以充滿天賦的磁性嗓音與靈魂樂風席捲全球，其風格深受Frank Sinatra、Barry White等傳奇前輩影響，形塑出兼具深情與高級質感的獨特音樂輪廓。
GIVĒON於2018年因上傳創作到Souldcould被發掘踏入樂壇，2020年憂鬱動人的代表作〈Heartbreak Anniversary〉誕生後爆紅全球，不僅橫掃各大數位串流平台，至今累積驚人的15億次串流收聽。不僅獲小賈斯汀欽點，也曾受饒舌天王Drake（德瑞克）等巨星邀請合唱。
他出道首張EP《Take Time》直接入圍葛萊美獎「最佳R&B專輯」，今年為「現場演出而生」的最新力作《BELOVED》更二度入圍「最佳R&B專輯」，出道短短不到七年，生涯已累積7次入圍耀眼紀錄！
《GIVĒON – DEAR BELOVED THE TOUR》11月25日中午12點Live Nation會員可獲搶先購票機會，即刻起可免費加入會員，詳情請至Live Nation官方網站查詢。11月26日中午12點拓元售票系統將全面開賣。此外，DBS Mastercard星展萬事達卡可享卡友預售，而台灣大哥大、MyVideo用戶可享品牌專屬購票專區，購得最佳席次的票券。
