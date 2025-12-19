15元的奇蹟跨越萬里 慈大附中「感飢12」送愛南蘇丹
一念善心，能跨越一萬多公里的距離，化作非洲大陸的溫飽希望。慈大附中連續九年辦理的「感飢12．送愛國際」活動於12月17日溫馨登場。全校2,294位親師生與慈懿會爸媽透過十二小時的飢餓體驗與愛心樂捐，共募得新台幣380,000元。校長廖逸貞感動表示，在南蘇丹，只要15元台幣就能幫助一個孩子一日三餐的溫飽；全校師生匯聚的點滴愛心，將化為兩萬五千多份的希望，讓一萬多公里外的孩子也能感受到來自花蓮的愛，愛讓南蘇丹不再遙遠。
當天早上全校師生共同宣誓，在齊聲高喊「感飢十二，送愛國際；心中有愛，讓愛飛揚」後，體驗活動正式展開。校長並帶領師長及各班學生代表上台，在《愛與關懷》的歌聲中，以象徵愛心的螢光貼紙點亮南蘇丹，傳遞希望與溫暖。
泰國與土耳其跨海連線 全球共善無時差
除了慈中師生的實體參與，中午的「志工分享會」更將愛的視角延伸至海外。來自泰北清邁慈濟學校的1,100位師生透過影片跨海應援，畫面中學生高舉「為你們加油」、「清邁慈濟學校1100人」的字卡，齊聲呼喊口號響應「感飢12」，展現強大的鼓舞力量。
此外，遠在土耳其的滿納海國際學校也傳來感動的影像。該校師生為了體會貧困者的感受，忍受飢餓超過12小時，並將這份感同身受的心意化為行動，援助加薩走廊飽受戰火飢餓之苦的同齡孩子以及緬甸震災災民。影片中，滿納海的師生特別感謝台灣慈濟基金會長期的陪伴與援助，讓他們有力量成為手心向下助人的人，體現了愛的循環。
為籌備藍毘尼慈濟學校而到慈中觀摩的七位尼泊爾師長，今日也全程響應「感飢12」，親身體驗飢餓以感悟「人傷我痛」精神，期許將這份充滿人文關懷的教育種子帶回佛陀故鄉，讓愛在當地生根發芽。
一粒米中藏日月 莫三比克學生籲「惜食敬命」
活動現場也特別邀請慈濟大學外國文學系、來自莫三比克的馬恩思（Mario）現身說法。他引用慈濟「一粒米中藏日月」的典故，深情講述家鄉長達50年的飢餓歷史與糧食短缺困境。馬恩思語帶哽咽地說明，家鄉許多婦女因營養不良與頻繁生育，導致無法提供足夠母乳，只能用不適合的玉米粉餵食嬰兒，造成嚴重的生存危機。他特別感恩慈濟團隊，如蔡岱霖師姊與Dino師兄，將資源帶入莫三比克，翻轉了無數生命。他真摯地呼籲在場師生：「珍惜手中的食物，因為惜食，即是對生命的最高敬意。」
從「少吃一餐」到「愛無國界」 學子體悟深刻
這場生命教育，也在學生心中種下善的種子。高一善解班的李明靜從慈小一路直升到高中，已是第九次參與，她堅定地說：「每次誓師的那一刻都讓我深受感動，這份堅持的動力，就是希望非洲的孩子們能過得更好。」參與四次的高一大愛班林曾筠喬也表示，在天文館聆聽師長分享後，更確立了即便飢餓也要捐款助人的意義。
許多初次或再次參與的國中生，也展現了單純而強大的善念。國二協力班的王天宏與李杰暘受同儕影響加入，王天宏灑脫地說：「少吃一餐無妨！」李杰暘則對天文館前大排長龍領取流質飲品的畫面印象深刻，認為那是大家「共同承擔飢餓」的溫暖見證。國二感恩班的莊珞琝則期許這份愛能持續擴大，邀約更多人加入送愛行列。
國小部學生因為年紀較小，改以「午餐粗食(饅頭)體驗」的方式共同響應。透過簡單卻深刻的飢餓體驗，孩子們感受三餐溫飽的可貴，進而懂得珍惜所擁有的一切；另一方面也讓孩子以自願、自發的方式，以自己的能力，將省下的餐費化為助人的力量，讓愛心跨越國界，幫助遠在非洲孩子，讓他們有飯吃、有書讀。二年級邱塘宇同學高興地分享，雖然今天只有吃一顆饅頭，且下午要上動態社團，但一想到可以將省下的餐費幫助南蘇丹，就覺得很快樂。
班聯會自發投入 展現青年承擔力
活動得以順利圓滿，背後還有一股強大的推動力量——由學生組成的「班聯會」。這群青年志工展現了高度的自發性與行動力，早在活動前一天，他們便犧牲午休時間分裝餐券，並於放學後著手進行場地佈置。從清晨的天文館紅布條懸掛、動線引導，到下課時間的飲品補給服務，乃至活動結束後的場地復原與器材歸還，處處都能看見他們認真穿梭的身影。班聯會成員不僅承擔起音控、主持與引導等重任，更以實際行動帶動全校同學投入，從籌備到收尾的每一個細節，都體現了慈中學生「做中學」的承擔精神 。
點亮心燈 圓滿生命教育課程
活動的最高潮，在中午的志工分享會中展開，同學們輪流分享自己參與「草根菩提」資源回收、台灣狐蝠保育推廣，以及「永續 AI 農園守護」等行動的學習歷程與心得，用真誠的語言，道出一次次付出背後的感動與成長，也讓善念在彼此心中發酵。最後，全校師生在《祈禱》的歌聲中，點亮心燈，將祝福傳送至遠方，圓滿這場充滿教育意義與人文關懷的生命課程。這場活動不僅募得了有形的善款，更在孩子心中植入了無形的慈悲，串起了台灣、尼泊爾、泰國、土耳其、南蘇丹與莫三比克的全球善效應。
（撰文：徐振家/攝影：慈大附中提供）
