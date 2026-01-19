15兆換關稅 藍促提產業衝擊

國民黨立院黨團十九日召開記者會，針對承諾對美投資五千億美元計畫，嚴正要求行政院提出完整的「產業衝擊影響評估報告」。(國民黨團提供)

記者康子仁∕台北報導

國民黨立院黨團十九日召開記者會，針對承諾對美投資五千億美元計畫，嚴正要求行政院提出完整的「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括對台灣ＧＤＰ影響、對半導體產業鏈影響、就業市場衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險的評估。

黨團書記長羅智強質疑，台灣每年國內生產毛額（ＧＤＰ）約零點八兆美元、日本四點三兆美元、韓國一點八兆美元，這項對美投資占台灣ＧＤＰ的百分之六十二點五，若換算每人要背負對美投資的責任額，台灣背負六十四萬元、南韓三十五萬元、日本是二十萬元，他很難理解為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地宣傳。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，當年行政院提出服貿對「產業衝擊影響評估報告」，送交立法院審查接受全民檢視。因此要求行政院必須比照服貿協議先例，針對承諾對美投資計畫提出完整的「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括對台灣ＧＤＰ影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

林沛祥請問行政院，這筆鉅額擔保風險由誰來扛，萬一投資失敗誰負責？這是全民的納稅錢，不是民進黨的政治籌碼。

國民黨立委徐欣瑩質疑，美國急於要將台灣半導體產業搬到美國，就是認定台灣處在兵兇戰危的不確定因素，民進黨政府不去降低戰爭風險，反將矽盾送出，這對台灣安全有加分效果嗎。

國民黨團同時提出三項嚴正要求，一是行政院說清楚兩千五百億美元的信用擔保，錢從哪裡來、風險如何控管；二是當初承諾先進製程全留在台灣，現卻出現恐有三到四成將外移，政府要如何守住台灣半導體核心競爭力；三是當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦，政府具體因應方案為何，國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

國民黨立委王鴻薇擔憂，根據主計總處統計「固定資本形成總額」，包含民間企業和政府投資，去年國內總投資約為六兆元，但現在承諾到美國投資金額高達十五兆元，是國內一年投資總額一倍以上，這難道不是掏空台灣嗎？現在矽盾的四成要移到美國，未來矽盾還存在嗎？更重要的是，約三十萬半導體從業人員的未來就業保障，政府必須嚴肅面對。