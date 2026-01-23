15兆產值的豪賭 是談判勝利還是台灣空洞化的開端？

台美關稅談判塵埃落定，15% 的關稅稅率讓賴政府如獲至寶，宣稱這是一場外交與經貿的雙重勝利。然而，在一片歌功頌德聲中，行政院前副院長施俊吉忍不住在臉書上澆了冷水。他指出，為了換取關稅，台灣付出的代價恐是未來數年潛在 GDP 蒸發 15 兆元。不禁令人質疑，這究竟是一場互惠共榮的經貿對等，抑或是執政者為了眼前政治紅利，不惜將台灣經濟與國安命脈拱手讓人的「新時代割地賠款」？

國際權威分析也印證了這份憂慮。英國《經濟學人》雜誌副總編輯斯丹迪奇在 2026 年「天下經濟論壇」中示警，在川普高度「交易性格」的邏輯下，台灣從來不是什麼堅不可摧的民主盟友，而是一枚可與中國談判的「籌碼」。他直言，川普極可能為了達成美中協議而隨時變換對台態度。因此當政府一味樂觀、甚至以巨額軍購與經貿讓步來「扈美」時，不禁令人擔憂，是否正將台灣推向未知的險境。

執政者絕不應忽視大規模投資外移對台灣經濟長遠的衝擊。當台積電等半導體巨頭在美、日、德大張旗鼓建廠，這絕非單純的「全球佈局」。企業資金、精密設備與頂尖研發人才集體西遷，台灣本土的產業根基勢必面臨弱化危機。

這 15 兆元的產值損失，換來的是美國本土產業的復甦，代價卻是台灣產業空洞化的開端。當高科技人才隨產業鏈遷往美國亞利桑那州，台灣的內需消費與稅收將隨之萎縮，受苦的是留在這塊土地上的基層勞工與社會弱勢。政府口中所謂的「技術外溢」，難道不是掩蓋「技術流失」的遮羞布？

更令人心驚的是國安層面的脆弱化。台灣過去引以為傲的「矽盾」，在政府主動配合美國「去風險化」的政策下，正一點一滴地被瓦解。當我方主動獻祭尖端製程以充當「保護費」，殊不知在強權利益交換的牌桌上，一旦籌碼喪失了不可替代的獨特性，隨時會從「戰略夥伴」淪為可被捨棄的「棄子」。

與日韓同等級的 15% 關稅，數字表面看似平等，但背後隱藏的排擠效應才是攸關台灣命運的關鍵。當台積電的廠房在異鄉拔地而起，台灣的潛在經濟實力卻在加速流失。若政府繼續無視國安籌碼的流失與產業結構的失衡，這場標榜「自由民主」的結盟，最終恐將演變成一場由台灣買單、美國收割，並犧牲後代子孫繁榮的「世紀之惡」。

