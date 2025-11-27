15分鐘全面燃燒！張齡予憶「老家深夜大火」：人生最傷心

張齡予回憶老家火災求償經歷。（圖／翻攝自張齡予臉書）





香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生5級火警，造成55人喪生、200多人失聯，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火。前主播張齡予在臉書上發文，分享老家過去在深夜發生火災的恐怖經歷：「要能拿到賠償真的很難很慢！」

張齡予表示，她的老家是7樓華廈，當年2樓起火後15分鐘內同側全面延燒：「最高樓層7樓的住戶吸入性嗆傷、住進加護病房，幸好我們家當時沒有人在家，才逃過一劫，不然我們肯定完蛋！」災後重返家中查看，她形容房屋像是「4D柏油空間」一片漆黑：「我爸爸離開家裡時只能帶走一套黑西裝還有燻黑的相本，黑西裝看不出燒焦煙燻，可是整件都是濃濃的煙味，後來也完全不能穿。」

廣告 廣告

張齡予說老房子的火險根本等於沒有賠，就算找到引發火災的罪魁禍首，也要先自行蒐證並請公證人認證：「同步告他，跟法院假扣押、凍結他財產，讓他不得出境逃跑。」纏訟5年對方幾乎都在耍賴，一直到他想回加拿大居住，但因為此案被限制出境，才轉念積極談和解。

張齡予直言，求償過程既困難又漫長：「首先你要有這樣處理的法律知識，速度要快，再來跟法院假扣押，你還要先提出同樣比例的現金質押在法院，不夠現金就沒辦法扣著對方財產讓他未來有錢賠給你，這筆錢你要壓在那裡跟他慢慢耗

，你的損失還要國稅局人員有憑有據才能認列，才有機會獲得賠償。」大部分的受災戶最後都會自認倒楣。

重提家中火災往事，張齡予感嘆道：「這段回憶是我人生最傷心的其中一段，因為原本黏在一起的一家人，從此就散落各地『逐水草而居』，找離工作近的地方居住，再加上後來人生變化，跟爸媽就再也沒有住在一起了。」期盼大家都不要遇上火災。



【更多東森娛樂報導】

●黃子佼二審宣判前夕「全數和解」 吹哨者發聲：不含這些人

●黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

●深夜跟林莎吃宵夜！卞慶華突二度道歉 不識貨行徑曝

