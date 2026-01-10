15分鐘狂賺150萬元！男星宣布豪發「驚人年終」：拿在手上會覺得重

記者蔡維歆／台北報導

粉絲不畏寒冬齊聚西螺陪陳孟賢共度西螺跨年晚會。(圖／全球巨星有限公司提供)

陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前甫完成西螺跨年晚會主持，在直播帶貨市場同樣火力全開，其代言的醫之嚴選「紅金葉黃素」水汪汪亮晶晶膠囊在直播平台場場逼近百萬業績，最高紀錄更在短短15分鐘內賣爆150萬元的超猛業績，直接刷新個人與品牌雙方紀錄，也讓品牌方毫不猶豫火速續約。

陳孟賢代言續約推出紅包福袋禮盒。 (圖／全球巨星有限公司提供)

當被問到是否準備年終或員工旅遊時，他毫不猶豫霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢也大方分享近況，透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」，為舞台全面升級。術後恢復狀況良好的他，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」

