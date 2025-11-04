15分鐘輕鬆上菜！乾燒伊麵

商傳媒｜記者張瑞珊／台中報導台中美食生力軍！位於台中西屯青海路上的【炎究燒鳥】，是台中知名燒肉品牌「Hi燒肉」旗下的主打燒鳥的新餐廳，主廚以地雞為食材創作核心，從炭火燒鳥出發，結合台式、日式、歐風多元料理烹調手法，呈現豐富層次的風味與創意，將帶給饕客們全新用餐體驗。 【炎究燒鳥】以套餐形式供餐，每季菜單都會有所調整，為提供最佳的餐點品質，每日所提供的燒鳥與串燒品項，選用當日最新鮮的食材，桂丁雞、皇金雞、文昌雞等地雞料理驚艷登場，再由專業度滿分的師傅，親自在備長炭上炭烤出食材風味，不論是刷上自家熬煮的雞油簡單鹽烤，或是以醬烤風味勾勒出鹹香滋味，不會掩蓋住本產冷藏地雞本身之風采，反而呈現出扣人心弦般的味覺饗宴，令人一吃便難忘。 當季套餐是以燒鳥為主，用餐前會將今日燒鳥食材展現給饕客們，並了解饕客們喜愛的熟度、調味，以便提供最理想的用餐體驗。當日嚴選燒鳥五品則是雞里肌烤制成完美3分熟，搭配口味溫和的芥末，宛如生魚片般的口感讓人嘖嘖稱奇，一吃便愛上！口感扎實彈牙的雞頸肉，可是老饕們的最愛，越嚼越香令人直呼過癮；日式燒鳥最夯的雞翅、雞腿肉夾大蔥，完美呈現出頂級燒鳥之美味，味道簡直無敵了！而品牌最

