15分鐘輕鬆上菜！乾燒伊麵

Mrs P's Kitchen

【15分鐘食譜】乾燒伊麵

每次到酒樓都很喜歡吃這個乾燒伊麵，有超多的香菇，香濃的蠔油煮麵，實在超美味。如買不到伊麵也可用其他麵代替。15分鐘就做到，超方便又美味的午餐之選！

食材

  • 伊麵, 2人份

  • 香菇, 6隻

  • 香蔥, 數條

  • 草菇, 適量

  • 調味料

    • 蠔油, 2大匙

    • 醬油, 半大匙

    • 糖, 1小匙

 

料理步驟


步驟 1：將伊麵餅放入沸水內，煮約一分鐘，瀝乾水份備用


步驟 2：香菇浸軟，切片，備用 （＊也可用其他草菇、磨菇等）熱鍋後下油，炒香菇，兩分鐘

步驟 3：然後下伊麵，炒一分鐘


步驟 4：下所有調味料和香蔥，再炒一炒即成！


步驟 5：如圖

 

