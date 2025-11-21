15善心人捐贈CPR訓練設備 助力金門消防強化急救教育

【記者 洪美滿／金門 報導】為提升金門地區基層緊急救護訓練量能，15位來自不同領域的善心人士聯手出資，捐贈金門縣消防局「簡易型QCPR成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓練用自動體外心臟電擊器（AED）貼片各25組。此舉不僅展現社會各界對急救教育的重視，更為離島醫療注入新能量，實質強化第一線救護教學資源。特別值得一提的是，其中有2位捐贈人林敬昌先生及吳彩雲女士於11月21日特地跨海來金門親自出席捐贈儀式，以實際行動力挺消防人員，也見證這場溫暖人心的公益時刻。

參與此次捐贈的包括林敬昌、林麗伶、吳彩雲、呂美瑾、游峰珠、胡鶴薴、胡意紾、王淑惠、陳芊惠、李詩强、陳於足、徐政雄、張家國、許嘉真及王韻臻等15位捐贈人

。他們來自各行各業，卻有著相同的信念：「生命的黃金四分鐘，值得更多人學習守護。」

捐贈人代表林敬昌表示，金門地處離島，醫療資源相較本島仍有限，尤其在緊急救護上，時間往往決定生死。若能讓第一目擊者具備正確CPR技能，在救護人員抵達前立即施救，將大幅提升患者存活率。此次捐贈的QCPR訓練模型配備即時回饋系統，可透過專屬App或SkillGuide顯示壓胸深度、節奏與人工呼吸量等數據，幫助學員即時修正動作、精準學習。

消防局指出，近年來除積極推動急救教外，目前正在執行

「加強外籍看護工急救教育訓練專案」，然而傳統訓練模型較難準確反映學員操作成效。此批新設備將立即應用於外籍看護工與救護人員培訓、校園防災課程、社區巡迴教學及民眾CPR推廣訓練中，有效提升教學品質與急救技能普及率。

局長呂英華感謝捐贈企業與善心人士的大力支持，表示這不僅是一份物資上的援助，更是一份對消防救護工作的肯定與信任。他進一步表示：「急救不只是專業人員的責任，而是全民都該具備的能力。每一位民眾都有可能在關鍵時刻成為第一目擊者。」呂英華強調，此次跨界捐贈行動不僅展現社會正能量，也喚起大眾對急救教育的重視。金門縣消防局將持續推動急救技能普及，讓救命知識成為人人都能掌握的生活常識，守護每一條寶貴的生命。（照片記者洪美滿翻攝）