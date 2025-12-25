15國慈青在花蓮體驗慈善關懷度過不一樣聖誕節
來自全球15個國家地區的慈濟青年捨去聖誕假期，回到臺灣花蓮精進。12月24日，精進研習營進入第六天，早餐後，大隊人馬分成三大組，至環保教育站學習環保知識及分類，也前往花蓮附近的三個長照據點與長者互動，另一組在花蓮靜思堂和慈濟大學巡禮。
環保站裡琳瑯滿目的資源回收，令南非慈青利夫瓦尼非常驚訝，反觀在自己的國家，四處都可見到被丟棄的塑膠等回收資源，所以她發願回國後付諸行動，從自家開始分類，並將在臺灣所學的環保知識，分享給身邊的年輕人，帶動更多人參與環保分類。
符旭琪來自馬來西亞的雪隆分會，她心有所感地說，「未來該是我們這一輩年輕人保護地球的時候，所以應該盡本分做得更好。」回到住家的檳城後，她也要認真做到清境在源頭，少用、少買、不該買就不買，才不會辜負懿德爸媽和在社區做環保父親的教導。
15國慈青前往長照服務也有三個定點，體適能檢測站，帶動長者製作應景的耶誕小禮物、編織籃子和搓湯圓。來自菲律賓的大一新生施璐璐，操著一口流利中文，在「上肢肌耐力」站點服務長輩，她原以為長輩面對啞鈴測量會感到吃力，沒想到長者們堅定地說，「我可以做到！」「我可以慢慢來！」那分不服老、樂觀、堅持自己動手的韌性，讓施璐璐既感動又佩服。
另一位，來自馬來西亞的準營養師陳信諾，專注地為長者進行「上肢柔軟度」檢測。測量數據本是他的專業課程，但此刻以志工身分服務體驗，讓他驚喜地發現，專業知識與志工精神可以相輔相成，協助長者了解身體狀況的同時，自己也上了一堂關於運動保健的實務課程。
長照C據點的課程進入第二階段時，慈濟志工鄭雅玲帶領長者們製作耶誕飾品，訓練手部精細動作。慈青學員們圍繞在長輩身旁，細心地協助製作蝴蝶結。「要做出漂亮的蝴蝶結，真的需要巧手呢！」學員們在協助過程中，與長輩們一同專注於指尖的動作。青銀兩代在手作的樂趣中，交織出濃濃的節慶暖意。
另一組是菲律賓、馬來西亞和臺灣的慈青，前往福興長照據點，陪伴老人家編織籃子。菲律賓馬尼拉大學三年級的慈青蘇妍菲，細心地引導老人家按照步驟剪帶、穿帶。在跟老人家互動時，她顯得駕輕就熟。原來，他們在菲律賓也常去老人院跟長輩互動，帶動做小手工藝品，每個月老人家都很期盼慈青的到來。
有位阿嬤做得不快，有點心急。馬來西亞檳城的陳怡雯，輕聲細語地說：「不要急，我來幫您完成。」她的家庭是四代同堂，和樂融融。曾祖母罹患愛滋海默症，沒多久前才往生。生前，陳怡雯常會問候有沒有吃好、睡好。陳怡雯紅著眼眶說，「跟老人家互動，讓她想到三年前往生的阿媽。」
在中央路環保站的樂智中心，慈青陪伴爺爺奶奶搓湯圓。陪伴爺爺奶奶，輔助他們進行搓湯圓的課程，透過揉搓舒展手指頭。年輕人扮演陪伴輔助角色，讓長輩感受到體貼和溫暖。有時候爺爺奶奶會撒嬌說：「請幫我啦！」孩子們就說：「請您們自己先練習，我們會在旁協助。」
「圓療課程」以天然植物色素，讓長者搓出紅、黃、綠、黑、白五色湯圓，指導老師告訴慈青同學，請長輩揉麵糰時慢慢加水，要搓揉到三光（光滑）――手光、鍋光、麵糰光，才開始揉成小湯圓，而且要搓得小小顆，才不會讓長者噎到。
周政毅來自馬來西亞，第一次回臺參加慈青營隊。陪伴長輩搓湯圓，讓他學到如何跟長輩做良善互動。「我不會說閩南語，跟長輩溝通時，需要有耐心，和輕聲細語，這是很難得的挑戰和磨練。」
來自馬來西亞的梁森漢想起在家裡跟婆婆、奶奶互動的情形。他說自己小時候沒有耐心，覺得長輩很麻煩。這次有位阿嬤聊到年輕時，每天去寺廟煮東西給信眾吃，搓湯圓是件很輕鬆的事，讓他覺得原來長者的經驗豐富，年輕人可以從他們身上學到很多。
一個早上約兩個小時的溫馨互動，慈青人人一雙手、不管做環保分類，或伸手牽著長者的手，輕聲細語、耐心、細心地陪伴編織、搓湯圓、做聖誕禮物，度過一個青銀共創的溫馨早晨時光。
撰文：林淑懷、周淑華、何麗華、張麗雲／攝影：楊凱誠、李彥緰、徐金生、童茹棠
