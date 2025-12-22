15國齊精進 2025全球慈青幹部營

年輕力量大匯聚，2025年全球慈青幹部精進研習營，今天開始在花蓮靜思堂舉行。來自全球15個國家地區，1百多名學員共聚一堂。金梯上午的開營儀式中，大家寫下對自我的期許，發願做好事。

穿上各國的傳統服飾，揮舞國旗，來自全球15個國家地區，一百多位慈青齊聚花蓮，回到心靈的故鄉。「全球慈青 並肩同心，共挑天下米籮。」

2025年全球慈青研習營，在花蓮靜思堂登場，學員們手牽手，肩並著肩，要在未來的一個星期，一起學習，一起成長。「我跟著你聲音，成為黑夜的一顆星星。」

「好 321 轉。」

學員們也寫下，在營隊中最想實現的三件事，不只要結交來自世界各地的慈青夥伴，更要一步步，把承擔與傳承，落實在行動中。靜思精舍 德格法師：「你們都是師公上人的孩子，所以你們一定要要好好地珍惜，跟師公上人的這分師徒緣，我們一定要記得，慈濟的永續是我們的責任，我們一定要好好地，肩負起天下的米籮，我們要把我們的愛送出去。」

從心出發，回到花蓮相聚，也把彼此的力量，連結到世界各地。

