15大資安違規 小紅書遭封鎖1年

小紅書涉詐騙造成民眾財損逾兩億，在台又未設代表且拒回改善要求，刑事局四日對小紅書祭出斷網令，即日起停止解析限制接取。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

內政部刑事局四日宣布，因大陸社群軟體「小紅書」資安檢測全數不合格，且自去年起涉入逾千件詐欺案、造成民眾財損逾兩億元，加上母公司未依我國法規配合調查，即日起依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急處置，對該ＡＰＰ實施停止解析及限制接取命令，封鎖期限暫定一年。

刑事局指出，小紅書在台用戶已超過三百萬人，經國家安全局進行資安檢測，十五項指標全數未合格。據統計，自民國一一三年至今，該平台已涉入一千七百零六件詐騙案件，導致民眾財損金額高達新台幣二億四千七百六十八萬餘元。由於該平台未在我國設置法律代表人，執法機關無法依法調取偵辦必要資料，導致案件偵查面臨重大困難，形成實質的法律真空狀態，被害人往往求償無門。

廣告 廣告

內政部表示，鑑於小紅書近期在台用戶數一年內急增上百萬，恐淪為網購詐騙高風險場域，為保障國人個資與財產安全，政府曾於一一四年十月十四日透過海基會致函小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」，要求提出具體改善作為，但業者至今無任何回應。

對此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第四十二條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布停止解析及限制接取命令。這意味著台灣用戶近期將無法連上小紅書網站及ＡＰＰ，除非業者後續展現善意並主動配合法規，否則封鎖措施將持續一年。

刑事局一步說明，大陸官方曾對小紅書進行開罰，美國德州更直接禁用，顯示該平台存在風險。相較之下，包括Meta（Facebook）、Google、LINE及TikTok等國際主要平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現配合政府打擊詐欺立場。內政部強調，凡在中華民國境內提供服務的網路社交平台，皆須接受本地法律管轄，不能自外於法制之外。

內政部統計，自一一四年一月至十一月，各部會依詐防條例通報停止解析的涉詐網站已達四萬五千九十四組，此次針對小紅書的處置並非首例。內政部同時呼籲Google等國際平台善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告，並提醒國人切勿下載該軟體，若已下載應停止使用，改用其他符合資安標準的合法平台，以共同維護自身權益與數位安全。