15天再降快2百萬！Toyz火鍋店開價688萬頂讓沒人要 網：超哥快來頂
娛樂中心／台北報導
由電競直播主Toyz（劉偉健）創立的火鍋品牌「鍋癮子」才在去年（2024）12月試營運，豈料開不到一年，日前無預警宣布歇業，雖然對外表示理由是為了進行內部調整以及優化空間，不過網紅峰哥爆料火鍋店正在找人頂讓，瞬間掀起大家討論。如今社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。
Toyz創辦的港式火鍋店在今年1月暫時歇業，10月公布火鍋店頂讓688萬元的訊息。不過整整15天仍未找到買家，如今6日再度釋出降價公告，這一降直接砍了188萬元，來到500萬元，有意接手者還能詳談價格。介紹文案寫道：「歡迎私訊了解，不回答頂讓以外的問題。中七期網紅火鍋店頂讓，技轉可談，與地主重新簽約，設備齊全可直接營業，月租金26萬元。頂讓設備：全店設備一起頂讓（門口風水樹、平板、包廂圓桌、紅酒櫃除外）。」
事實上，Toyz入獄服刑後，在外的事業以及粉專都暫時由女友篠崎泫代為管理，但，對於火鍋店停業的消息，篠崎泫經紀人先前曾表示如同官方說明，不會針對這件事做出回應。網友也留言：「請問有更多照片嗎？」、「坪數、桌數及座位數？租期可簽多久呢？」、「裝潢設計不錯」、「超哥快來頂喔」、「網紅都做不起來了，還一般民眾」。
