15天運宰禁令釀塞車 全台多出39萬頭滯場豬

大批的豬被趕上貨車，準備送往市場等待拍賣。活豬15天禁運令在6日中午解禁，7日晚上0時恢復屠宰拍賣，屏東有養豬場6日中午起預備運出600隻豬。

屏東豬農蘇先生表示，「已經兩週、15天沒有運了，裡面的畜舍也是有壓迫到，我相信外面的冷凍廠跟市場，他們應該也有需求。」

多養15天，豬的體重躍升到150到160公斤，已超出市場規格體重100到130公斤許多。禁運禁宰造成養豬場壓力，平均每隻豬成本多了約1千元，行政院估計全國15天多出約39萬頭滯場豬，大家搶著運出，導致部份豬農6日排不到出豬。

廣告 廣告

高雄市養豬協會理事長王忠禮說明，「超重（成本高價格差）就得趕快出清，趕著出就是說，比較會產生這樣的問題，塞車的問題。」

滯場豬多數超重、價格較差，為防止豬價因數量太多崩盤，農業部預計到明（2026）年3月底止，每週召開調配會議，依市場供需及產業意見議定每天上市數量。若供給過多將採抽籤登記制等方式，設法平衡供需。

農業部畜牧司長李宜謙表示，「數量或者價格有一些波動的時候，我們會協調這些冷凍廠，適時地進場來做屠宰凍存，確保豬農能夠得到合理的收益。」

農業部提出飼料差額、油資補助等養豬產業鏈補助計畫，希望彌補豬農損失，但也強調，活豬運送及屠宰雖解禁，廚餘養豬仍持續禁止，被發現將管制禁止移動，豬隻無法上市，並取消飼料差額等補貼。儘管中央有補貼政策，豬農仍擔心，非洲豬瘟影響後續豬肉買氣，行政院長卓榮泰公開喊話，要國人安心吃豬。

行政院長卓榮泰說，「非洲豬瘟是一種只會傳染豬隻的動物性疾病，這個週末開始，我們盡可以放心地走訪各個市場或夜市，享受各種的滷肉飯、肉圓。」

廣告 廣告

6日一早傳統市場的肉攤依舊空蕩蕩，最快7日傍晚部分攤商就能供應溫體豬，8日早上恢復正常。

而除了農業部宣布補助肉攤每攤3萬，高市府也跟進加碼每攤1.5萬元，預計在禁運禁宰令解除後，派人到市場協助辦理補助申請及造冊。中央地方通力合作，希望降低非洲豬瘟衝擊，也喚回國人對國產豬的信心。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

