15天「蹲點‧台灣」換來一輩子的陪伴 同學們以為是付出其實是被改變的人生
第十六屆「蹲點‧台灣」共有來自全台 24 所大專院校、60位學生參與，同學們於會後開心合影。 （圖片來源／中華電信基金會提供）
「很多時候，我們以為自己是來給予的，但更多時候，其實是我們在收穫。」今年榮獲「蹲點‧台灣 最佳服務獎」的政治大學新聞系鄭孟佳說。
今年「蹲點‧台灣」頒獎典禮後的一場小小座談裡，同學們跟部落夥伴齊聚一堂，聊著這15天的酸甜苦辣，更像是老朋友們敘敘舊，分享榮耀，而這些高光時刻的背後其實都藏著一連串跌跌撞撞、不斷滾動調整的過程。
從「哪裡比較好吃」到「哪裡有故事」
2025年蹲點‧台灣足跡遍布了全台。（圖片來源／中華電信基金會提供）
「老實說，我們一開始在填志願的時候，超現實的。」
談到為什麼會選台東南迴的部落，政治大學新聞系楊凱傑笑著說，他們一開始真的在查「哪個部落附近吃的最多」，原本還列了好幾個「美食潛力股」。
但很快地，他們把目光轉向了南迴，「撇開吃的，其實我們知道南迴這一帶有很多不一樣的故事，醫療、弱勢關懷、災後重建……覺得如果能在這樣的地方蹲點，應該會看到很多。」
鄭孟佳說，「第一次上山時，我們有看地圖，但不知道『離市區很遠』是那麼遠。」從台九線一路騎上山，彎彎曲曲十幾分鐘，第一次真正踩進「地圖上看得到、但平常不會去」的地方，只能苦笑：「原來偏鄉的距離，不是台北人嘴裡講的『有一點遠』而已。」
另一組是選擇宜蘭大同鄉茂安社區的同學，不論是來自台南的黃薫誼或是來自台北的蔡元禎，台灣的西半部都太熟悉了，所以兩人毫不猶豫地選擇了東部的基地，對他們來說，宜蘭不是溫泉、羅東夜市，而是要再往山裡走一個半小時，才會看見的那個、沒有路燈、晚上開車會有點怕的「真正的山區」。
「漢人原罪」是出發前的焦慮
楊凱傑與鄭孟佳協助部落傳承活動。（圖片來源／中華電信基金會提供）
同學們看起來都跟地方代表們，或是在地老人小孩們打成一片，可是在真正出發前，他們也有很多放在心裡的緊張跟焦慮。
「蹲點‧台灣」頒獎典禮當天，不管是在台上，或是媒體聯訪時都相當活潑的鄭孟佳和楊凱傑被問到在出發前最焦慮的事，他們的答案令眾人不敢相信，活潑外向的他們一開始最怕的是「無法融入」。
楊凱傑表示，「我以前沒有很多原住民朋友，選到部落時，真的有擔心會格格不入，怕不懂文化、怕說錯話。」
鄭孟佳更直接說，從小接觸的教育，常常讓她有一種「漢人有原罪」的感覺。所以剛進部落時，他們總覺得自己「沒資格說話、沒資格指指點點」，擔心自己成為加深傷痕的那個人。
結果真正到了現場，迎接他們的是完全相反的畫面，一到就有人很自然地招呼他們，「沒幾天就把我們當朋友、甚至當孫子。」他們笑著說。
南迴的社區夥伴則笑說，他們感受到的，其實再簡單不過，「一開始看到兩個這麼文文靜靜的小孩，我超緊張，還是第一次接一男一女的組合。」
楊凱傑與鄭孟佳帶學童走讀部落。（圖片來源／中華電信基金會提供）
結果第三天，那兩個學生就穿著夾腳拖、穿梭在部落巷口，跟阿公阿嬤聊天，跟小孩一起被颱風吹到快站不穩，「對我們來說，他們真的就像鄰居的小孩回來住15天一樣。」
在山裡，生日派對與西瓜田
另一頭，在宜蘭茂安社區服務的黃薫誼和蔡元禎也分享了自己在蹲點難忘的回憶。
她們印象最深的是一場「不知道能不能去的生日派對」。
那天，一個小男生跑來跟她們兩位姐姐說：「我今天生日。」兩位同學馬上興奮起來，卻又有點心虛，因為在他們的印象裡，那個家庭的爸媽對外人有點拘謹，平常在文健站門口打招呼，也感覺拿捏著距離。
蹲點青年記錄宜蘭大同鄉茂安社區的西瓜產業背後的故事。（圖片來源／中華電信基金會提供）
最後，他們還是決定賭一把，騎了二、三十分鐘的車到山上的便利商店印照片、買卡片和禮物，蔡元禎笑著說「山上7-11的東西真的貴，但當下只想說生日只有一天」。回到村裡時，天已經黑了，門口只有一盞路燈。他們深吸一口氣，按門鈴問：「我們可以進去幫他慶生嗎？」
媽媽說「可以啊」的那一瞬間，兩位同學簡直太感動了，那晚，屋裡擠滿了小孩，大人把難得的肯德基和蛋糕分給每一個人，一群原本「不知道該不該打擾」的大學生，就這樣被拉進部落家庭的圈圈裡。
500GB的影像，到一個轉了彎的專題
不少組別出發前，都在企劃書裡寫下帥氣的目標，像是要拍一支紀錄片、做一套完整教材、為社區拍形象宣傳片……等，楊凱傑笑著說，「我們扛了一大一小兩台攝影機，超認真想要多機拍紀錄片。」
15天內，他們真的每天狂拍，回頭清點素材，硬碟裡躺著超過500 GB的影像，直到開剪那一刻，兩個人面對著滿滿資料夾，同時陷入沈默。最後，他們做了一個痛苦但務實的決定——不是「放棄」，而是「轉彎」，「我們就回到老本行，改做文字專題，搭配我們擅長的數位呈現。」鄭孟佳說。
宜蘭那一組的故事，則是從一片西瓜田開始。
淡江大學黃薫誼、北市大蔡元禎記錄宜蘭大同鄉茂安社區的西瓜產業發展。（圖片來源／中華電信基金會提供）
黃薫誼和蔡元禎坦言，他們原本以為，蘭陽溪畔種西瓜的，應該都是當地原住民，直到實際走訪，才發現大部分田地其實是平地人承租、聘請部落居民來工作。
蔡元禎激動的表示，「我們之前完全沒想過『誰有資格種西瓜』『誰有資格送西瓜』這件事。」
當他們試圖拍一支紀錄片，談西瓜田如何改變部落生活時，也踩到了議題的敏感邊界，原本熱情分享日常的阿嬤，一聽到要拍跟經濟作物、土地相關的主題，猶豫了很久，最後選擇婉拒入鏡。
「我們有一度真的怕，會不會拍著拍著，哪天家門口貼一張警告紙。」但正因為看見這些無法簡單說「對或錯」的角力，他們開始學著小心地說故事，在紀錄片裡，他們談的不是「西瓜好不好賣」，而是土地有限、誰能種、誰能決定這裡未來長什麼，那是一堂，比學校任何一門「社會學概論」都更立體的課。
同時，他們也為社區竹筍節的步道導覽寫 DM、整理故事，希望多一點人走進茂安，「看到這個小小村落有多美」。
「我們希望留給他們的，是會持續下去的東西」
被問起「你們覺得自己為社區留下了什麼」，同學們都很謹慎。
黃薰誼認為，「我們不敢說我們真的『留下什麼』，因為那是人家生活的地方。」但他們希望透過她們的努力，替部落帶來更多觀光，讓不論是竹筍節或是屬於社區的故事被更多人看見。
淡江大學黃薫誼、北市大蔡元禎在宜蘭茂安社區帶長輩進行藝術創作、建立線上藝廊。（圖片來源／中華電信基金會提供）
鄭孟佳則是希望那些被他們寫進專題的返鄉青年，能被更多人理解，不再只是「成功案例」，也包括「還在摸索的人」。
中華電信基金會副執行長高世威表示，就「社會議題」的改變來看，15到20天的暑假服務，要扭轉整個結構，說實話不容易，但在「人」身上的影響，卻非常具體，尤其是近幾年，同學們對問題意識、對在地脈絡的敏感度，越來越高。
像是今年有很多組同學，不管是把泰雅古謠重新譜成五線譜，還是探討西瓜田背後的土地關係，抑或是返鄉青年回不回得來的現實壓力，同學們學會的不只是拍片、寫稿，更是從社區的視角，重新拆解問題、尋找可能的解方。
15天的活動，陪伴一輩子的長路
高世威認為，「蹲點‧台灣」專案對同學來說，常常是一堂很深的生命教育課，有人因為蹲點，更確定要走法律、公義相關的道路；有人參加完，才發現自己對人文的熱情，決定轉系、重考，甚至改變整個人生方向，「你要說是兩學分也可以，但如果這兩學分，換來的是他重新看待世界的方式，那就值得。」高世威笑著說。
16年來，中華電信基金會累積了700多位蹲點校友，他們散落在各行各業，有人成為紀錄片導演、有人回到偏鄉工作、有人成為了基金會各計畫的合作夥伴；甚至紀錄片獎的評審、知名導演楊力州也直接來「從蹲點的人才庫挖員工」。
「我們常跟學生說，你不是來參加一個15天的暑期活動而已。一旦你走進「蹲點‧台灣」，我們就會盡量陪你走很長、很長的一段路，不只是陪你15天去看社區，而是希望你以後看世界，都記得這些人、這些地方，也記得，你其實有能力，成為別人的那一點點改變。」高世威笑著為訪談做完美收尾。
更多信傳媒報導
國防特別預算再遭封殺 民進黨批國民黨：以實際行動替鄭習會鋪路
竹縣「日日當好」赴日參展 李安妤秘書長拜會墨田區公所 深化台日文化工藝交流
烏克蘭總統澤倫斯基：我們若儘快結束戰爭，中國將無法從中獲益
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 52
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 161
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 132
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 529
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 100
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 58
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 4 小時前 ・ 16