15家銀行響應 美國融資保證籌13.75億美元
[NOWNEWS今日新聞] 今年2月簽署台美對等貿易協定（ART），美方要求台灣政府提供最高2500億美元融資額度（約新台幣7.8兆元）。國發會今（12）日舉辦融資機制出資意向書簽訂儀式，宣布共有15家公民營銀行參與機制，首期專款原本預計12億元，最後超乎預期達到13.75億美元（約新台幣434億元），可協助企業融資近550億美元，將在7月初開放企業申請。
響應銀行包括台灣銀行、中國信託、兆豐銀、合作金庫、第一銀、華南銀、土地銀、彰化銀、台北富邦、國泰世華、台灣企銀、元大銀、永豐銀、玉山銀、台新銀等15家銀行。
行政院副院長鄭麗君致詞表示，行政院5月底核定融資信保機制方案，但是擬完方案並不足以成事，更重要是踴躍響應的各公民營銀行，原本第一期預計籌資12億美元，最後籌到13.5億美元，已經超乎預期。
她提到，台灣經濟能夠有如此成果，金融支援始終扮演關鍵力量，提供企業的資金活水，當前面對全球供應鏈重組，許多企業除了持續投資台灣，保持關鍵技術的領先地位之外，也正在積極的擴大國際佈局，當金融界及產業界「強強聯手」，相信可以創造新一波信賴產業發展。
展望未來，美國是世界 AI 發展中心，台灣是AI 時代不可取代的關鍵力量，台美共同合作下，台企擴大在半導體、資通信產業、電子製造服務，而美國政府承諾協助土地、水電、基礎設施等服務。
過去投資美國少 谷立言：擴大投資使台美關係更堅實
美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）說，ART讓台美關係跨出歷史性的一步，透過架構來強化雙方對於擴充工業產能，美國正在評估工業園區發展，強化半導體、電子產業及無人機等投資，今日所簽的出資意向書同樣扮演重要角色。
他也提到，過去30年來台灣對美國投資相較於東亞夥伴來得更少，點名美國與韓國、日本關係的基石之一，是像松下電器（Panasonic）、現代汽車（Hyundai）及豐田汽車（Toyota）遍及美國社群。
當台積電、緯創資通、環球晶成為美國家喻戶曉的品牌時，美國人將理解台美關係的價值，美國獨創性結合台灣的動力，將可以形塑前往黃金時代的經濟夥伴關係。
首期籌資13.75億美元 國發會：感謝各部會鼎力相助
葉俊顯致詞表示，國發會所提出的融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈、打造產業聚落，進一步擴展台灣科技產業的全球競爭力。
他提到，目前總計有15家公民營銀行表態參與首期方案，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元，向金管會、財政部，以及各家銀行代表大力支持給予最誠摯的敬意。
據國發會簡報，投資信保機制整體規模將達到2500億美元，保證成數最高50%、授信額度最高50億美元；保證對象為本國企業或本國人控制之外國企業以及半導體、ICT供應鏈，及其他核准專案。
融資機制提供降低風險權數、降低保證費率、放寬無擔保授信上限、放寬海外購建廠房融資上限等，廠商可在7月初向參與銀行提出融資需求，銀行融資評估，並向融資保證中心申請保證，經審核後，簽發融資保證契約與信用保證書，銀行就可簽約貸放。
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