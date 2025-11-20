15家高風險蛋雞場「檢驗結果明出爐」 文雅畜牧場有望解除管制

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有禁用藥物芬普尼，至今仍未找出禁藥來源。政府採取多項措施因應，同意文雅畜牧場讓蛋雞進行換羽再產蛋，待農政與衛政單位檢驗合格後，可望解除管制移動限制。同時，相關單位正收集養雞場使用的殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考依據。

新生產的雞蛋將接受檢驗，若全數合格，文雅畜牧場有望解除目前的管制移動限制。（圖／彰化縣政府）

彰化縣動物防疫所已針對過去有違規用藥紀錄的15家蛋雞場，分批檢驗其雞蛋、雞羽、雞糞和環境中的禁藥殘留情況。第一批檢驗結果預計最快明天就能出爐。另一方面，動防所已同意文雅畜牧場停止供應飼料，強迫蛋雞進行換羽，預計三週後蛋雞將恢復產蛋。屆時新生產的雞蛋將接受檢驗，若全數合格，文雅畜牧場有望解除目前的管制移動限制。

文雅畜牧場負責人和員工均表示不知道為何雞蛋會檢出芬普尼。農政、衛政和相關調查單位都未能找到藥桶等實體證據，初步已排除鄰田污染的可能性。調查單位現在改從蛋雞場過去違規使用藥物的種類著手，希望釐清文雅芬普尼污染案的真相。即使文雅畜牧場的雞蛋未來檢驗合格且無禁藥殘留，相關單位仍將持續調查，避免此案成為懸案。

文雅畜牧場負責人和員工均表示不知道為何雞蛋會檢出芬普尼。（圖／彰化縣政府）

有學界人士建議應全場撲殺遭芬普尼污染的蛋雞，徹底清除污染源。然而，相關調查單位和雞農都不認同這種做法，理由一致認為全場撲殺等同於銷毀證據，將無從再調查污染源頭。雞農也指出，多年前曾發生疑似戴奧辛污染蛋雞場的事件，當時採取全場撲殺和清除措施，結果政府銷毀了污染證據，最終查不出污染源，只能賠償了事。雞農強調，這次絕不能重蹈覆轍，一定要追查到底，還給全體雞農清白。

