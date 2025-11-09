15年不間斷 華南社區生態祭典守護生態

華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉華南社區居民為保護地方土地、生態，連續15年辦理生態祭典，因極端氣候天氣炎熱，今年謝天祭首次在下午舉辦，500名村民、遊客在星光下，吹著微風、聽著音樂及品嘗以雲林各地友善農產料理的美食，享受山林的舒適與熱情。

2025華南社區謝天祭昨(9)日晚上在華南28自然公園食農教育園區登場，參與貴賓與社區居民、華南國小學童一起祝禱，感謝天地庇佑，也承諾一同實踐「不噴藥、不干擾、不破壞」的生活信念，守護生態、珍惜資源，讓社區永續。

廣告 廣告

今年謝天祭還發表華南社區之歌《乘著風的翅膀，回家》，理事長劉清極指出，這首歌邀請金曲音樂人熊美玲創作，歌手林葵與華南國小6年級孩子一起獻聲，以音樂傳遞「回家」的感動。

另也發表以社區媽媽研發「人生七味餐」的酸甜苦辣鹹鮮澀背後故事的新書《她們的酸甜苦辣鹹鮮澀－山村女力化作食力，凋零小村變金牌農村》。

華南社區理事長劉清極表示，華南生態祭典三部曲，春風的惜山祭、穀雨的告天祭、立冬的謝天祭，透過向天地致敬的儀式，感恩土地與社區共好的時刻，也用音樂、食物讓大家看見華南社區。

古坑鄉長林慧如說，華南社區是古坑的縮影，值得大家來走走，享受淺山的空氣、人情、生態及農產。

華南社區謝天祭首次在下午舉辦，讓遊客看見山村之美。(記者黃淑莉攝)

古坑華南社區謝天祭與會貴賓、村民及華南國小學童一起祝禱、灑花感謝天地庇佑。(記者黃淑莉攝)

華南社區謝天祭集結古坑與雲林各地的友善農產、手作品牌與在地料理。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

