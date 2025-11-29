15年來新高！AI帶動出口優於預期 主計總處上修今年GDP至7.37%
受惠人工智慧及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期，主計總處大幅上修今年全年經濟成長率，從2.92%至7.37%，創下15年以來新高，更預測明年經濟成長達3.54%，經濟穩健上升。
主計總處發布最新經濟預測，今年第3季GDP上調0.57個百分點至8.21%，受惠人工智慧還有新興科技應用需求爆發，帶動出口動能優於預期，主力總處大幅上修今年全年經濟成長率2.92個百分點，至7.37%，創下2011年以來15年的新高。
在基期墊高下，主計總處預測明年經濟成長仍達3.54%，從今年到明年，認定台灣經濟都將會穩健上升。主力總處綜合統計處處長更指出，今年出口表現實在太強，是總體數據上修的關鍵，他以伺服器及零件出口舉例，前年出口為323億美元，去年成長至739億美元，而今年光是前10個月就已經達1350億美元，顯示資通訊產品跟伺服器零件成長幅度非常大。主力總處也預估，明年出口強勁趨勢可望以倍數成長。
