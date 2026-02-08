15年前和Selina同遭火吻毀容 俞灝明復出受阻霸氣喊「這一句」

【緯來新聞網】中國男演員俞灝明近日在紀錄片《因為是想寫成歌》中首次公開談及2010年拍攝《我和春天有個約會》時遭遇爆破意外導致全身39％深度燒傷遭毀容，不過他不向現實低頭，一句「那就不要臉」成為他重啟演藝生涯的關鍵。

俞灝明2010年拍攝《我和春天有個約會》時遭遇爆破意外。（圖／翻攝微博）

2010年，俞灝明與S.H.E中的任家萱（Selina）在拍攝電視劇時，因爆破裝置提前引爆，導致兩人嚴重燒傷。根據事故調查報告，爆破程序出現失誤，當場產生多點高溫火勢，造成俞灝明臉部重創、嘴唇變形，全身近四成皮膚受損。他接受超過800日的植皮與復健治療後，於2012年回歸演藝圈。



儘管身體逐步康復，俞灝明坦言面對的是外界對其外貌轉變的連番質疑。他在紀錄片中指出：「我以為光環會延續，但沒想到的是，門已經關上了。」重返螢光幕後，他多次在試鏡或劇組中被拒，甚至當面被勸說「不要再演戲了」。俞灝明回憶，一句「那就不要臉了」，成為他擺脫過去偶像形象、轉而接受更多元角色挑戰的自我宣言。



在放棄以外貌為核心的演藝定位後，俞灝明選擇擁抱「黑漆麻糊」的角色。他主動避開帥氣形象，轉向心理複雜或處境邊緣的人物設定，並將自身疤痕視為理解角色與人性的通道。他表示，這樣的選擇讓他重新進入劇組視野，找到全新方向。



俞灝明的轉型在電視劇《那年花開月正圓》中迎來突破，他飾演太監杜明禮一角，為完美詮釋角色，他在拍攝期間幾乎中斷私生活，全心投入表演。這項演出最終為他贏得白玉蘭獎最佳男配角提名，並受到業界與觀眾肯定。《因為是想寫成歌》完整紀錄了俞灝明自燒傷復原至演藝路線轉變的心路歷程，並收錄多位演藝同儕對他的觀察與評價。

