15年前賤賣縣有地換償債 雲林縣今購回7000坪高鐵特區土地

雲林縣府今年在虎尾高鐵特定區以「有償撥用」方式，分期付款4年，以4.3億元向國有財產署購買7000坪土地。(周麗蘭攝)

雲林縣府財政處長孫綿凰（右）答覆議員李明哲（左）質詢。(周麗蘭攝)

雲林縣長張麗善強調，她的想法是不犧牲縣有資產，最好能增加公有土地，縣府施政有公共需求，才能以4年分期付款4.3億元向國產署有償撥用高鐵特定區7000坪土地。（周麗蘭攝）

雲林縣府15年前因林內焚化爐仲裁案被判賠29.5億元，達榮公司聲請拍賣縣有地，虎尾高鐵特定區土地以每坪4、5萬元的賤價拍出，縣庫受損嚴重。雲林縣長張麗善上任後堅持財政紀律，不舉債、不標售縣有地，今年還在虎尾高鐵特定區以「有償撥用」方式向國有財產署購買7000坪土地。

林內焚化爐於前縣長張榮味任內興建，2005年完工時前縣長蘇治芬上任，宣布不啟用。興建廠商達榮公司2008年聲請仲裁，雲林縣府被判應付29.5億元。達榮申請查封雲林縣府、肉品市場等建物未果，改查封虎尾高鐵特定區土地，取得約16億元。本案雲林縣府累計賠償36億元。

廣告 廣告

事過境遷，雲林縣府去年起向國產署購買7000坪土地，總價4.3億元，每坪約6萬多元，以4年分期付款。相較於周邊實價每坪20萬至40萬元，價格低了許多。

縣府財政處長孫綿凰今（6日）於縣議會答覆縣議員李明哲質詢指出，虎尾高鐵特定區需要興建青年社會住宅、虎尾分局遷建、高鐵派出所新建都需要土地，卻找不到合適用地，經取得國土署同意後，向國產署有償撥用高鐵特定區7000坪土地，總價4.3億元，其中1000坪作為警局與派出所用地，其餘6000坪將以促參方式興建青年社會住宅。

孫綿凰強調，縣長張麗善她上任以來沒有標售任一筆大筆土地，僅少數畸零地，7年來縣府堅持要有財政紀律，不只還債，在還有一點點能力的時候，當有公共建設的需求，也很勇敢的去買一些土地作為後代的資產。

張麗善答覆表示，她的想法是不犧牲縣有資產，最好能增加公有土地。縣府施政有公共需求，才能以4年分期付款4.3億元向國產署有償撥用高鐵特定區7000坪土地。因應未來發展考量，最近也決定買回北港市地重劃區的抵費地，包括北港轉運站及兩塊門面土地。

廣告 廣告

她強調，她上任時縣府負債227億元，自上任以來已償債100億元，也持續增加縣府土地，以因應公共建設需求。考量公部門常追不上物價波動，目前也在盤點緊鄰公部門的土地，思考是否編列預算購買以擴展公共空間，這是縣府團隊負責任的態度。

李明哲肯定縣府長遠考量表示，雲林縣政府以前面臨達榮公司求償，高鐵特定區的土地一坪3萬、5萬被拍賣掉，現已經飆到20幾萬、30幾萬元，看著縣有地流失非常不捨，那些都是雲林的精華用地，希望縣政府有能力把更多土地買回來，以產生永久性的價值，不論招商出租或是共同經營，都是造福雲林縣的後代。

張麗善也強調，虎尾高鐵特定區是雲林距離台灣各地最近的「核心蛋黃區」，南來北往僅需60至70分鐘即可抵達，可能現在大家還看不到雲林未來的發展，公部門需要不斷投資，才能帶動地方發展，讓企業界覺得有機會、有希望，所以上任以來在交通、教育、醫療休閒不斷投資，將土地價值發揮到極致。

【看原文連結】