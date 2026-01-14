15年孵不出蛋？台南小巨蛋233億BOT 再拚3月招商

台南東區「小巨蛋」預定地尚未開發已淪荒地。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區「運動藝文休閒園區BOT案」(俗稱小巨蛋)自2010年前後啟動規劃以來，歷經多次政策轉向，至今仍未拍板定案，將於今年3月重新公告招商，是否能成功引進投資人，引發地方高度關注。

該基地曾規劃「台南大學文化校區」、「國立科學未來館」，後轉為可容納約2萬席次的運動藝文休閒園區，並配置1.6公頃對外開放停車空間，整體開發金額高達233.75億元。市府於去年9月重啟招商，但因投資規模龐大，業者評估風險後卻步，去年底公告截止仍再度流標。

台南市財稅局長李建賢表示，原本確有潛在廠商表達投資意願，但最終未提出投標，市府將針對投資人疑慮與開發量體進行全面檢討後重新招標。業者主要疑慮在於一次性投資金額高達約233億元，對民間資本而言負擔沉重，因此是否能調整開發量體、縮減規模或採分期開發，都是檢討方向之一。不過相關調整並非「說改就改」，仍須透過顧問公司進行完整財務評估，在兼顧契約合理性與公共利益前提下審慎調整。

台南「孵蛋計畫」前後延宕超過15年，市議員王家貞直言，時任市長賴清德曾承諾任內完成小巨蛋，至今卻仍停留在招商階段。她對比指出，台中首座巨蛋已於2024年動工，第2顆「超巨蛋」亦在規劃中，高雄小巨蛋更結合商圈與產業發展，帶動顯著經濟效益，反觀台南卻始終欠缺明確時程。

王家貞表示，依市府規劃，3月重新公告、6月揭曉結果，若再度流標，代表今年內成功機會極低，這正是地方最憂心之處。她強調，並非不體諒市府推動大型BOT案的困難，而是案件延宕至今「實在離譜」。

對此，市府副秘書長林榮川回應，該區土地近年地價已上漲逾4成，顯示區域本身具備相當吸引力。市府將全面檢討招商文件與公共設施配置，同時持續拜訪並擴大潛在投資廠商名單。檢討作業完成後，預計於3月重新公告招商。

