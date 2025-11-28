15年新高！我全年經濟成長率7.37% 學者示警3大挑戰
受惠人工智慧（ＡＩ）及新興科技應用需求爆發，帶動出口動能遠優於預期。主計總處昨日大幅上修今年全年經濟成長率二點九二個百分點至百分之七點三七，創下二○一一年以來十五年新高。在高基期下，預測二○二六年經濟成長仍達百分之三點五四。主計長陳淑姿表示，從今年到明年，台灣經濟都將是穩健上升的態勢。
主計總處昨日發布最新經濟預測，今年第三季經濟成長率上調○點五七個百分點至百分之八點二一，並預測第四季經濟成長百分之七點九一，較八月預測大幅上修六點一九個百分點。
主計總處也預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之一點六七，較八月下修○點○九個百分點，為近五年最低；明年上漲百分之一點六一，通膨壓力維持溫和。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，今年出口表現太強，是總體數據上修的關鍵。他以伺服器及其零件出口舉例，前年出口為三百廿三億美元，去年成長至七百卅九億美元，而今年前十月就已達一千三百五十億美元，顯現資通訊產品與伺服器零件的成長幅度非常大。主計總處預估，明年出口強勁趨勢可望持續以倍數成長。
在內需方面，第三季國內需求實質成長百分之○點七三，對經濟成長貢獻○點六四個百分點，其中最主要仍來自民間消費的貢獻達○點五六個百分點。
不過，對等關稅結果尚未底定，加上美國半導體二三二條款調查還沒出爐，增添經濟前景不確定性，蔡鈺泰分析，因今年只剩下一個月，評估關稅對今年的影響不大，確切受到關稅的影響應在於明年。
對於台灣今、明兩年經濟成長態勢，東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，這波成長動能完全來自ＡＩ，需求超乎所有智庫與學者預期，導致官方預測數不斷上修。但他也示警，明年經濟還有三大挑戰，「不覺得最壞的情況已過去了」。
主計總處預估明年經濟成長率為百分之三點五四，邱達生認為，這是一個相對保守的數字。他分析，明年經濟面臨三大挑戰，使其成長動能受到壓抑，第一是高基期效應，今年經濟成長率已衝破百分之七，高基數將導致明年增幅不易擴大；第二是關稅不確定性，接下來的對等關稅與二三二條款談判結果未定，不論結果是正向或負面發展，都是變數；第三是海外生產壓力，美國要求企業赴美投資生產，企業開始在當地生產後，將會壓縮台灣本土的出口動能。
更多udn報導
台積電年薪500萬 等同美企菜鳥價？他揭密是這因素
為何不派直升機、無人機滅火？港警：通通不能用
無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」
邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽手直到化成灰燼」誓詞曝
其他人也在看
台灣自製「齊柏林衛星」成功升空 布局全球觀測網絡
火箭發射後約3分鐘脫離整流罩，8分鐘後第一節火箭回收完成，第二節則進入停泊軌道繼續滑行。於3時38分，火箭陸續釋放5顆台灣立方衛星，最終於5時04分成功部署齊柏林衛星，標誌著台灣自製遙測衛星邁出關鍵一步。「齊柏林」是福衛八號星系中的第一顆衛星，該星系將由6顆解析度...CTWANT ・ 2 小時前
美股感恩節翌日提早收盤 英特爾股價飆10%
[NOWnews今日新聞]美國股市在感恩節當天休市，隔天（28日，黑色星期五）恢復交易，但當天提早至美東時間下午1點收盤，期間因芝商所（CME）系統出現技術故障，一度導致交易中斷，不過主要指數仍在假期...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
香港宏福苑大火已128死、89具遺體焦黑難辨！港廉署逮11人疑涉貪
[Newtalk新聞] 香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，截至今（29）天共累計128人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有約200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。這起香港77年來最嚴重的火災矛頭指向貪汙，廉政公署緊急成立專案小組，再逮捕承包商8人，至今已有11人落網。 宏福苑大火燒出長期積習，肇因指向維修工程，可能涉及貪汙。廉政公署28日晚聲明指出，被捕人士為7男1女，年齡介於40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，以及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商（分包商），包括1對夫婦、1名中間人。 廉署人員也到13個處所進行搜查，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。廉政公署指有關調查仍在進行，所有被捕人士現在正被廉署扣查。宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。 宏福苑宏昌閣外的保護網26日下午首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。這場驚人惡火迄今造成128人死亡，目前仍新頭殼 ・ 1 小時前
中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大
未來油價漲幅要擴大了！中油不堪營運虧損，28日宣布從12月起，現行浮動油價機制內兩道緩漲門檻提高，一是原本95無鉛牌價30元即緩漲門檻，拉高到32.5元才啟動。其次「亞鄰最低價」比價時，要先扣掉鄰國補貼金額。新制實施後，如果拿以哈戰爭時期為例，汽柴油每公升累計將會多漲近3元，非同小可。中時新聞網 ・ 4 小時前
香港大火死亡人數增至128人 初判圍網起火釀災、發泡膠致火勢蔓延｜不斷更新
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，當局今天（28日）表示，死亡人數增至128人，約有200人失聯，火勢已完全撲滅。這場大火主要肇因相信是大樓低層圍網和封窗的發泡膠板，且火警發生時8座大樓的消防警鈴均未響，將對廠商採取執法行動。警方也將進行搜證，預計調查時間需3至4周。港府已對這場近80年來最嚴重的火災起因展開調查，警方27日逮捕3名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人，均涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
台肥公告人事異動「吳音寧不再擔任董事」：她本人婉拒
前北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，本月初被傳將出任年薪千萬的台灣肥料公司（台肥）董事長，引發酬庸質疑聲浪，後台肥宣布她出任董事，今（28）日台肥再突然公告，吳音寧不再擔任董事。中天新聞網 ・ 13 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
鐵飯碗不香了？國考人數驟減 技術類公職面臨斷層危機
根據《壹蘋新聞網》報導，劉孟奇指出，這些類科與工程景氣、產業需求密切相關，市場誘因強，導致有技術專長的人才更傾向投入民間，對公職吸引力相對減弱。以土木工程為例，112年度需用名額為467人，到了113年度增加為675人，雖然錄取人數也略有上升，但因缺額同步擴大，造成...CTWANT ・ 16 小時前
許瑋甯婚禮誓詞曝光 邱澤哽咽約定「下輩子也要在一起」：我愛妳，至死不渝
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，婚宴上，兩人互訴誓詞，親暱地稱呼對方為「小朋友」，哭得淚流滿面。許瑋甯提到，「我很愛你，想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」邱澤更是許諾，不管是這一世還是下輩子，都能一直在一起：「我愛妳，至死不渝。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
主計總處上修今年經濟成長率至7.37% 創15年來新高
主計總處今天公布最新經濟預測，受惠AI商機大爆發，催動出口及投資動能引擎全開，大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，在此高基期下，明年經濟成長率也有3.54%。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
盜台南市長黃偉哲大頭貼！假傳「停班停課」女高中生觸1罪…不罰原因曝
今年強颱「樺加沙」逼近，台南李姓女高中生竟盜用台南市長黃偉哲大頭貼到社群「Threads」發文「台南明天 放！」的假訊息，隨即被網友識破，告誡後刪文，但行為已觸犯社會秩序維護法，遭依法送辦。法官考量，李女出於「玩笑」及「希望放假心態」而發布，但該貼文並無造成閱聽者因此受到不實資訊誤導，達到影響公共安寧的程度，因此，審理後諭知不罰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 11 小時前
東南亞洪災釀逾300死！印尼西蘇門答臘慘重、泰國遺體需冷藏車暫存
其中，印尼蘇門答臘島西部災情最為慘重。西蘇門答臘省的馬拉拉克地區因暴雨引發致命山洪與土石流，造成至少174人喪生，約80人下落不明。當地救援行動受地形與天候限制，進展困難。一名53歲的災民米斯尼亞迪表示，洪水來襲時水位迅速上升，「我趕回家時水已淹至腰部，到家時已...CTWANT ・ 1 小時前
OK超商轉型拚業績提升 明年1月停止蝦皮國內寄取件
（中央社記者何秀玲台北28日電）OK超商啟動轉型計畫，將針對門市進行汰弱扶強，並反駁先前倒閉潮傳聞；同時，OK官網也宣布，明年1月起停止蝦皮購物國內包裹寄取件服務，蝦皮跨境包裹取件仍維持合作。中央社 ・ 14 小時前
全國首例！台中廟東美容業者坑身障、誘學生 遭貼「消費警訊」
台中豐原廟東的怡豫公司美容爭議案件大幅成長，經衛生局裁罰仍未改善，台中市法制局消保官28日會同相關單位前往店家張貼消費警訊，業者於自28日至12月27日不得撕毀，創下全國張貼首例。據統計，申訴案件共有38案，20歲以下占26％。中時新聞網 ・ 18 小時前
香港宏福苑大火 1558萬房內部照曝光「窗戶全被發泡膠密封」
香港大埔宏福苑發生五級大火，傷亡數字持續攀升。事發後，宏福苑建築內部的照片在網路上流傳，只見好幾個窗戶都被厚厚的白色發泡膠（Foam Board，珍珠板）完全封閉，不僅無法通風，也根本無法從內部看不見外界情形，引發質疑。太報 ・ 19 小時前
福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
（中央社記者趙敏雅台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，如今這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。中央社 ・ 2 小時前
香港惡火為何不派直升機、無人機、百米雲梯車滅火？港警稱通通不能用
香港宏福苑大樓惡火造成慘重傷亡，多人質疑為何不派直升機、無人機與百米超高雲梯車滅火？香港消防處長楊恩健解釋，通通無法使用...聯合新聞網 ・ 13 小時前
世界盃男籃／高柏鎧轟23分無用 台灣男籃26分差不敵日本、資格賽吞首敗
台灣男籃代表隊28日迎來2027世界盃籃球亞洲區資格賽首戰，然而面對強勁的日本男籃，高柏鎧雖然努力捍衛禁區搶分，就半場包辦13分，但台灣在前兩節打完就以23分落後，下半場台灣男籃進攻終於回神，靠著林庭謙、盧峻翔攜手高柏鎧搶分，一度將落後分數縮小，但日本隊最末節回穩，最終台灣男籃仍以64：90、26分之差敗給日本隊。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前