15年新高！主計總處預估今年經濟成長7.37%，明年人均GDP首度衝破4萬美元

主計總處今（28）日公布最新經濟預測，將今年經濟成長率從8月預測的4.45%大幅上修至7.37%，寫下15年來新高，在AI熱潮催動出口、投資火力全開的情況下，即便比較基期偏高，明年實質GDP成長率也能順利超過3%，人均GDP首度突破4萬美元。

主計總處上個月公布第三季國民所得概估統計，經濟成長7.64%大幅高於預期，外界原先預估全年經濟成長率「坐五望六」，主計總處官員也只預告本月更新預測「不會低於5%」，如今看來都稍嫌「保守」。

廣告 廣告

​資料來源：主計總處​

AI熱潮激勵出口、投資需求

根據初步統計，第3季經濟成長8.21％，比起10月概估統計的7.64%增加0.57個百分點，經季節調整後，對上季成長率（saqr）為1.71%，折算年率（saar）為7.02%。

主計總處官員指出，AI等新興科技應用快速普及，算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者（CSP）加速布建AI基礎設施，美國推遲半導體相關產品關稅，加上消費性電子需求回溫，推升我國極具優勢的電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，但部分傳統貨品出口動能仍受全球產能過剩約制，預測今年第4季商品出口1,723億美元，年增36.84%。

此外，三角貿易隨著外需成長，來台旅客續增挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，預測第4季實質輸出成長34.84%，比起8月預測上修18.19個百分點，商品進口受出口及投資引申需求影響，預測第4季為1,309億美元，年增24.91%，實質輸入成長29.25%，併計前3季，全年輸出、入分別成長31.14%及28.47%。

展望2026年，由於關稅政策不確定性仍高，國際貨幣基金（IMF）預測世界貿易量成長率由今年3.6%降至2.3%，但隨AI技術及相關應用發展的長期態勢益趨確立，加上各國政府積極推動主權AI，相關硬體需求持續強勁，我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，半導體高階製程產能陸續開出，挹注出口成長動能，主計總處預測明年我國商品出口6,644億美元，進口5,002億美元，在高基數下，分別年增6.32%及3.29%，併計商品與服務並剔除物價因素，輸出、入分別實質成長4.84%及4.32%。

​ 資料來源：主計總處 ​

普發現金助攻 民間消費

民間消費方面，政府普發現金可望推升消費動能，加上貨物稅減徵加碼政策刺激車市買氣，預測第4季民間消費實質成長3.14%，併計前3季，全年成長1.50%。

主計總處表示，明年隨著上市櫃公司獲利良好，有助薪資調升及股利發放金額增加，挹注家庭可支配所得，AI應用普及推升電子產品換機需求，加上跨境旅遊熱潮延續，預測實質成長2.43%。

至於民間投資，國內半導體領導業者及相關供應鏈廠商為加速開出先進製程及高階封測產能，拉升年度設備投資前3季執行率，加上房市轉淡，約制部分動能，但研發能量穩健擴增，抵銷部分減幅，主計總處預測第4季民間投資實質負成長2.18%，併計前3季，全年成長9.98%，明年擴增產能態勢不變，以及航空業者擴編機隊，支撐投資動能，但基數墊高，成長1.73%。併計公共投資，今年整體固定投資實質成長9.69%，明年則成長2.17%。

今、明年CPI都低於2%通膨警戒線

針對物價情勢，主計總處說明，雖然外食費、房租漲勢延續，以及10月起調漲民生用電，但近期蔬果價格已較去年回落，加上非洲豬瘟疫情對豬肉價格影響有限（11月6日起解除禁宰禁運），油價仍處低檔，以及新台幣匯率升值，可望舒緩國內物價上漲壓力，預測今年消費者物價指數（CPI）上漲1.67%，明年隨著油價下跌，服務類價格在近年高基數下持穩，整體CPI漲幅續收斂，預測CPI上漲1.61%，雙雙低於2%通膨警戒線。

整體而言，主計總處最新預測今年GDP規模將突破28兆元，經濟成長7.37%，CPI上漲1.67%。明年經濟成長3.54%，人均GDP為40,951美元，CPI上漲1.61%。

仍須留意主要 不確定因素

主計總處也提醒五大不確定因素：

一、AI、高速運算等科技發展與應用進程，及相應之基礎設施需求變化。 二、美國關稅措施對經貿、通膨及供應鏈之影響。 三、我國財政及相關政策對減輕關稅衝擊之效果。 四、地緣政治風險對全球貿易及物價之外溢影響。 五、主要國家貨幣政策動向對金融市場與實體經濟之影響。

更多風傳媒報導

