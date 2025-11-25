15年最嚴重水患！泰國洪災水淹2公尺高、釀13死 航母出動救災

編譯林浩博／綜合報導

路透報導，泰國遭遇多年來最慘重洪水，釀成至少13人死亡，當局25日規劃派出自家唯一的航空母艦開赴南部，運送救援物資與醫療團隊。

泰國海軍宣布，將派航母協助救助南部水災。（圖／翻攝自X平台 @prroyalthainavy）

水淹2公尺高、15年最嚴重

泰國有9個府、鄰國馬來西亞也有8個州受災，部分地區甚至水淹到2公尺高，數百平方公里的土地慘遭水淹。

泰國海軍稱，準備出動14艘艦艇所組成的艦隊，以及航母「查克里納呂貝特王子」號（Chakri Naruebet），配備直升機、醫療人員和補給，以及能夠每日提供3000人份餐點的流動廚房。

海軍在聲明表示：「艦隊已準備依照皇家海軍的命令，部署兵力與執行任務。」聲明另補充說航母也可作為海上醫院使用。

泰國高達190萬人受災，氣象單位預報，25日持續降下暴雨，並且恐怕引發洪水，並警告小型船隻應繼續安置在岸上，以避免超過3公尺高的大浪來襲。

重災區合艾（Hat Yai）的救災志工表示：「過去三天，求助電話不間斷，數以千計的民眾請求幫忙他們撤離，或是請求食物的援助。」

合艾是泰國第五大城，也是橡膠貿易重鎮，當局已下令當地疏散。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）直言，連著好幾天的暴雨，釀成了15年來最嚴重水災。

洪水重創泰國南部，汽車停在橋上避免被水吞沒。（圖／翻攝自X平台 @KhaosodEnglish）

斷訊、斷水、斷糧

有網友在救災團體的臉書頁面求救：「我們有五個成年人和一名小孩，已經沒水、沒米了。電話中斷，水位正迅速上升。」

合艾21日當地降下了335毫米雨量，為300年來單日最高雨量紀錄。

透過媒體拍攝的畫面，可見汙濁黃水沖刷合艾的鬧區街道，市民費力涉水而過，甚至緊抓住漂浮的保麗龍等待救援，救難人員也划著救生艇協助疏散與救人。

洪水將汽車淹沒，就連消防車都被沖至街道上。

洪災恐怕重創泰國的橡膠業，造成產量減少1萬0300噸。泰國是全球最大的橡膠生產與出口國之一。

合艾的救援團體在臉書上，收到了數千封求救貼文。一名網友寫道：「水淹到了二樓。拜託，救救我們。」該網友稱他與另外五人受困，包括兩名年長者。

馬來西亞也傳災情

馬來西亞同樣也受到水患影響，北部超過1萬8千500人撤離家園，當局設立了126個避難中心。玻璃市則有民宅水淹及膝，搜救人員冒險涉水，將受困的年長者救出。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在臉書發文，稱一隊搜救人員已進入重災區吉蘭丹州。

安華強調，確保每戶人家的安全是優先事項，他已指示政府給受災社區最大的支援，並希望災民聽從命令撤離。

安華稱：「這是個艱困的時刻，我祈求所有災民獲得力量與韌性，免受傷害。」

