15年未舉債！嘉義市周末發6千 黃敏惠銀行點交15.8億元現鈔
嘉義市連續15年未舉債，市政府將於24日、25日加碼普發每名市民新台幣6000元現金及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，市長黃敏惠今天（22日）至台灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔。
黃敏惠透過新聞稿表示，嘉義市連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算原則下發放現金。
黃敏惠說，市府將普發現金6000元送到每一名市民手中，這不只是紓困，更是帶動地方經濟、協助在地產業復甦與升級轉型的重要動力，讓嘉義市持續向前邁進。
黃敏惠表示，今年同時也加碼發放65歲以上長輩每人1000元春節禮金，讓長輩安心過年。呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，共同為城市注入更多前進動能。
黃敏惠今天感謝台灣銀行提供良好場地，在安全第一前提下完成點鈔與交付作業，市警局出動警力全程戒護，以及每一名投入發放工作的市府員工。
黃敏惠提醒市民，市府這次普發現金設置136處發放所，讓市民就近領取，市民須依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。
責任主編：于維寧
其他人也在看
農曆年前普發大紅包 嘉市完成現金點交「這兩天」開始發放
嘉義市政府將於24日（週六）、25日（週日）連續兩天，加碼普發每位市民6,000元現金以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金。市長黃敏惠今（22）日前往金融機構點交約15.8億元現鈔，確保發放作業中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
嘉義市民爽領6千！黃敏惠親點15.8億現鈔 1／24起正式發放
嘉義市政府將於1月24日、25日兩天，加碼普發每位市民6000元現金，市長黃敏惠22日親赴台灣銀行點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，此次市府設置136處發放所，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證與印章前往領取。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
國泰人壽八度入選全球500大最有價值品牌 台灣保險業唯一登上國際舞台
國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）」排行榜，國泰人壽較前年度名次躍升80名，位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，更是唯一八度入榜的金融業品牌。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
租車肇逃害慘失主！無業男冒領50人信用卡 全台享樂盜刷百萬
台北市1名32歲王姓男子，先前假扮顧客進入超商，冒領客人遺失的信用卡，再到全國各地租車旅遊，或是購買3C商品，以及儲值遊戲點數，至少已有50名民眾受害，盜刷金額高達上百萬元，還有被害人險些挨告肇事逃逸，事後上網抱怨人生失控；22日台北地檢署依違反個資法等罪嫌起訴王男。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案
民眾黨立委黃國昌19日參加立法院外交及國防委員會機密專案報告時，將國防部提供的機密資料帶離會議室，引發爭議。民進黨籍台北市中正、萬華區市議員參選人張銘祐，20日上午赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反國家安全法、洩密等罪。此案台北地檢署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 489則留言
台南孔廟門票要漲了！1/30起全面上調 全票漲至70元
全台首學台南孔廟是台南舊城知名景點，原僅大成殿需購票入場，台南市孔廟文化基金會今天（22日）宣布，1月30日起園區票價全面上調，且不再局限大成殿，而是踏進孔廟就要購票，全票從新台幣40元調漲至70元，但台南市民仍維持免費入場。Yahoo即時新聞 ・ 54 分鐘前 ・ 9則留言
美國定義台灣為「北約+」國家 國防部揭關鍵意涵：能期待在武器交貨上帶來好處
美國聯邦參議院去年底一致通過「豪豬法案」後，聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼也提出眾院版法案，法案內容包括將台灣定義為「北約+」（NATO Plus）國家，加速美國對台軍售流程。對此，國防部今（22）日表示，更重要的意涵其實是美國戰爭部跟國會在這個法案底下，他們去充分合作督促廠商，能夠針對各個重要武器裝備的產製加速交運。 美國參院去年12月一致通過「豪豬法......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
黃敏惠點交15.8億元現鈔 嘉市週末普發6千元
（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市政府將於24日、25日加碼普發每名市民新台幣6000元現金，以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，市長黃敏惠今天至台灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
濕冷飄雨 霍諾德試爬台北101（1） (圖)
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，21日上午台北市信義區濕冷飄雨，霍諾德（右）在工作人員協助下嘗試練爬。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
拒當年節勞動族！「解放雙手」成家電主流
年前整理消費者傾向以「解放雙手」完成大掃除，清潔家電朝向「高效、省時、智能」發展，讓家務整理不再占據大量時間。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
曹西平追思會細節公開！現場發紀念哨子 乾兒子吐掙扎心情
曹西平（四哥）上月29日在三重住宅過世，享壽66歲，由於他生前因養育父親的事跟兄弟鬧翻，後事交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。今(21日)Jeremy宣布曹西平追思會的細節，時間訂在本月27日上午10時，於臺北市立懷愛館景明廳舉行，現場會發送限量的紀念哨子，Jeremy也分享這幾天心情，坦言還是很不真實。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普曝「格陵蘭框架協議」 普丁：與我們無關
白宮表示，川普總統稍早宣布的格陵蘭框架協議，細節還需要所有相關方最終敲定，之後會公布。俄羅斯總統普丁則說，格陵蘭的事和莫斯科無關，但他也說，用過去的邏輯，算出格陵蘭價值接近10億美元。（戚海倫報導）中廣新聞網 ・ 8 小時前 ・ 25則留言
高鐵延屏東進高雄市區 須進二階環評 環委關注8年交通黑暗期
交通部提出「高鐵延伸屏東計畫」，昨（21）日環境部環評大會審查確認須進入較嚴格的二階環評。高鐵延伸將從左營出發，經高雄市區為地下段，於鼓山、三民、苓雅、鳳山等區開挖隧道，往東連接屏東市。工程長達...環境資訊中心 ・ 43 分鐘前 ・ 1則留言
楊瓊瓔為什麼不退？盧秀燕為什麼不喬？兩原因曝光了
布局2026縣市長選戰，國民黨內誰來參選台中市長是關注焦點。資深媒體人黃暐瀚今（22）天撰文《楊瓊瓔為什麼不退？》他分析有兩原因，另外，他也分析，台中市長盧秀燕不是不喬，是沒辦法喬，也喬不動。也許藍營提名台中市長的時間真會拖到農曆年後，但選舉還在十一月底，台中這局，得走完過場，不能心急。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
台積電將成立半導體營建工程安全協會 預計明年初開始運作
台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清今天表示，為提升營建工地安全，台積電把營建工地安全委員會改為台積電主動管理，確保安全規範與措施能被執行，並把跨國經驗帶回台灣，效法日本鹿島等地的安全做法，也透過高科技方式提升安全係數，與工研院發展體驗系統等。他也指出，台積電目前正在籌畫成立半導體營建工程安全協會，預計年底完成所有法規，明年初開始運作。Yahoo即時新聞 ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
殉職勇消詹能傑稱「衣服像山」！屋主撿回收堆家中 醫：氣切搶救50分仍無效
21日晚間10時許，基隆市消防局接獲報案指該社區2樓起火，隨即濃煙布滿整棟大樓。2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內。詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務時，終於發現受困女子，詹能傑捨命將自己的空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳昏厥送醫不治...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
賴清德將展開第二輪"傾聽之旅" 了解關稅後產業需求
政治中心／林靜、胡景順 台北報導台美關稅談判完成協議，鄭麗君副院長率領的談判團隊交出漂亮成績，府院近來也陸續展開第二輪"產業傾聽之旅"，將到各縣市面對面了解產業需求，另外總統賴清德也提到，台灣爭取關稅降到15%與日韓等競爭國拉平，是台灣企業最好機會，而經濟繁榮國防安全也得顧，否則也是"為人作嫁。民視 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
一館三享受 中市綠美圖市民療癒新去處
[NOWnews今日新聞]台中綠美圖去年12月中旬正式開館，結合市立美術館與市立圖書館共構特色，打造融合藝術與閱讀的文化場域，成為貼近市民生活的公共空間。為延伸觀眾參訪體驗，館內規劃兩處公眾服務空間，...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普撤回對歐洲八國關稅 承諾不對格陵蘭動武
川普週三出訪瑞士達沃斯期間，對格陵蘭的立場急轉彎，排除動武可能性，並撤回對歐洲盟友的關稅脅迫。他表示一項協議近在眼前，可望化解這場跨大西洋爭端，並與北約盟友共同因應中國與俄羅斯在北極地區擴張的安全議題。德國之聲 ・ 3 小時前 ・ 1則留言