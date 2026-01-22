15年未舉債！嘉義市周末發6千 黃敏惠銀行點交15.8億元現鈔

布局2026縣市長選戰，國民黨內誰來參選台中市長是關注焦點。資深媒體人黃暐瀚今（22）天撰文《楊瓊瓔為什麼不退？》他分析有兩原因，另外，他也分析，台中市長盧秀燕不是不喬，是沒辦法喬，也喬不動。也許藍營提名台中市長的時間真會拖到農曆年後，但選舉還在十一月底，台中這局，得走完過場，不能心急。

三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言