15年檢驗結果顯示無顯著風險！福島5縣食品管制解禁 食藥署：與全球標準同步
[Newtalk新聞] 食藥署今（21）日宣布，針對日本福島五縣食品進口回歸常態化，不再需要附上產地和輻射檢測證明。根據15年共檢驗27萬批食品及科學風險評估，日本食品皆符合我國輻射安全標準，未有顯著風險。食藥署決定依風險分級執行抽檢，把管理模式為與其他國家一致。
依據國際原子能總署（IAEA）的標準及評估結果，食藥署決定取消對福島五縣食品的逐批檢驗，並回歸源頭管理及邊境抽檢。這一變動是基於國內外科學證據，並且與多國已解禁日本食品進口的措施一致。食藥署於8月29日預告將廢止特別規定，並於21日下午5點正式公告，確立日本食品進口與一般產品相同進口規定。
食藥署署長姜至剛表示，此次放寬管制是基於國際間的公開資訊與國內的科學數據所做的決定。他強調，根據國際原子能總署（IAEA）的公開資訊，日本政府已建立起一套完善的監測制度，並能依據檢測結果隨時調整國內的管制措施，有效地掌握食品供應鏈的安全性。
姜至剛進一步說明，在研議將日本食品回歸到源頭管理與一般邊境抽驗時，預告期間並未收到任何反對意見，因此食藥署正式拍板調整為與其他國家一致的模式，未來將依據食品的風險分級來執行抽驗把關作業。截至目前，全球唯一對日本食品仍採特別管制的國家是中國（包括港澳）、韓國與俄羅斯。
