15年消防局長李明峯閃辭

在台南任職長達十五年消防局長李明峯(左)閃辭。（資料照片）

記者王勗∕台南報導

在台南任職長達十五年的消防局長李明峯傳出閃辭，十二日一早退出公務群組、也未現身局務會議。市府十二日證實李明峯因個人家庭因素已提出請辭，市長黃偉哲哲一度慰留，惟經審慎了解相關情況後，決定予以尊重、同意其請辭。市府強調，李局長請辭即日生效，後續將依程序妥善辦理後續事宜，確保消防各項勤務正常運作，市民安全與服務品質不受影響。

李明峯畢業於中央警察大學消防學系，及義守大學管理研究所碩士。於台南消防警察隊與港務警察系統服務多年，曾任職屏東縣消防局長、消防署主任秘書與副署長。九十九年十二月廿五日出任台南消防局長一職，為台南升格六都後首任局長，迄今在台南服務於將近十五年。

為強化災害應變能力行政院於九十九年二月成立災害防救辦公室（災防辦），統整各部門乃至跨縣市能量，李明峯的消防專業也在中央幕僚體系中為全國防災工作添磚加瓦，出任消防局長後，也持續超前部署，持續推動地方防災韌性，因應可能發生的各類災害，同時也持續關心國內外防救災多方經驗，在台南推動各項公共安全工作，深得地方首長信任。

市府表示，李明峯任內致力於強化台南地方消防救災、緊急救護及防災整備工作，也帶領團隊達成多項重要成果。台南消防團隊也在救護、防災等全國性賽事中展現傑出戰力、屢獲佳績，台南消防也累積成功救回千餘名ＯＨＣＡ病患。台南救災人員也多次獲頒消防署最高榮譽「鳳凰獎」等殊榮，特別肯定李明峯局長帶領的團隊在災害救援、生命搶救與防災工作上的卓越表現。