15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

宜蘭縣蘇澳鎮歷經一夜大雨，數千家戶泡在水裡，災情慘重，居民抱怨蘇澳溪分洪道延宕太久。記者季相儒／攝影

宜蘭縣蘇澳鎮昨夜暴雨，造成數千家戶泡在水裡，重現15年前梅姬颱風噩夢。鎮長李明哲一早再度出動勘災，他說，梅姬颱風後中央要做蘇澳分洪道，3年前也核定了，但速度不夠快，讓災民15年淹兩次，情何以堪，希望盡速補足經費，也有盡快協助復原、從憂從寬補助災戶。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲（右）及行政院政務顧問林國漳（左）等人，今天到蘇澳溪分洪道預定地現勘，李明哲盼中央盡速補足經費，完成分洪道。記者季相儒／攝影

李明哲說，昨晚6點起連下3個小時大雨，累積雨量將近370毫米，山上雨全部流下來，市區的水又排不出去，即使阿里史抽水站運作一整天，也來不及，造成市區大淹水。

他今早四處勘災，淹水最深地區主要集中在市區的蘇北、蘇西、蘇南里，聖愛、聖湖、永春、永光，新馬一帶也都是水，家戶的生財器具、家戶全部泡在水裡，還有很多爛泥巴，初估數千戶受災，是大面積受災，需要縣府、中央、國軍一起來協助，也希望中央政府從優、從速補助。

中山路賴姓民眾說，昨天水來得很快，他躲在2樓，雨一直下，水淹入家中，一樓淹水過腰，大約一米半，而且久久不退，家具全部泡水。

對於蘇澳溪分洪道工程遲未完成，蘇澳民眾有許多不滿。李明哲也說，15年前1021大水後，蘇澳有很多水利建設，其中最重要就是蘇澳溪分洪道，採200年防洪設計，當水位高漲時，可以把蘇澳溪80%的水分洪到海裏，20%流進蘇澳溪再出海口出去，若完成，這樣的水災就不會發生。

但是，行政院3年前就核定，但速度不夠快，民眾抱怨「為什麼一個工程要延宕這麼久沒辦法完成？」15年淹兩次，民眾身家財產都沒了，淹水已成蘇澳人的恐懼，情何以堪，希望中央好好看這次蘇澳受災的狀況，盡速補足經費，早日完成蘇澳溪分洪道。

立委陳俊宇今天與行政院政務顧問林國漳及李明哲等人一起勘災，陳俊宇說，蘇澳溪分洪道工程已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，「工程延宕」並非事實。由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。

