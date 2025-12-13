15年溫情不間斷 南紡總裁返鄉發冬令慰問金助2383名鄉親安心過冬





臺南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，13日一早返回故鄉台南市北門區，於二重港仁安宮親自發放冬令慰問金，侯博明不時關懷鄉親是否吃得飽、穿得暖，期盼為弱勢民眾送上寒冬的暖意。今年共發出804萬元慰問金，造福2,383人，期望讓每位受助者都能感受到來自社會的溫暖扶持。

侯永都社會福利慈善事業基金會連續第15年，於北門區二重港仁安宮舉辦冬令慰問活動。侯博明總裁在前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和服務處主任周正乙、學甲區區長張明寶、將軍區區長張介軍、北門區區長林建男、北門區文山里里長李英信等人陪同下，向鄉親致意並一一致贈慰問金。善行吸引大批鄉親熱情響應，現場洋溢著人間溫情與感恩的暖意。

廣告 廣告

侯博明表示，今年台南風災重創北門、學甲及將軍等地，他第一時間捐出800萬元予財團法人鯤鯓王慈善基金會作為救助金，並捐1,000萬元協助重建南鯤鯓代天府山門牌樓，南紡購物中心亦捐1,000萬元支援市府災後重建;另於冬令救濟捐出804萬元，幫助2,383名鄉親。每逢歲末寒冬，我總會想起故鄉孤苦無依的長者，以及仍需扶持的青年世代，期盼透過持續的善行拋磚引玉，號召更多善心企業共同投入關懷行列，攜手守護家鄉，讓弱勢鄉親都能獲得更完善、溫暖的照顧。

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計發出804萬元慰問金，共有2,383人受惠。自民國100年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，15年來，基金會已發出冬令慰問金7,446萬元，受益人數高達28,093人次，另有平時急難救助案件，歷年累計金額約1,908萬元，受益人數約為1,956人次。多年來，基金會在故鄉二重港冬令金發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍，增加發放人數及金額。

侯永都基金會秉持飲水思源的精神，平日積極投入故鄉二重港公益活動，今年前十月已發放平常急難救助金197萬元，計有194人次受惠，另外也捐贈500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務;春秋兩季花費約16萬元發放平安米，另於端午節及重陽節發放敬老金共10萬元;為照顧學子，今年捐助兒童福利金30萬元給北門區文山國小。

面對丹娜絲風災的衝擊，侯永都基金會迅速啟動救助，捐出90萬元慰問金協助災民。創辦人侯博明亦以個人名義捐贈800萬元救助金予財團法人鯤鯓王慈善基金會，用於各項救災工作;南紡購物中心也捐出1,000萬元，支持台南市政府推動災後重建。另為協助重建因風災倒塌的南鯤鯓代天府山門牌樓，侯博明更再以個人名義捐出1,000萬元，協助牌樓早日恢復原貌。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業與環球水泥股票所創立，以延續父親侯永都先生的遺愛與精神。自民國78年創立至今，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達3億6仟萬元，並捐贈33部車輛予全台各慈善機構。基金會期盼透過長年的默默付出，不僅為弱勢提供最需要的支持，也希望喚起更多企業與社會大眾共同投入公益，讓善意持續在土地上流動。

更多新聞推薦

● 韓國瑜婉拒國政茶敘 民眾黨籲賴清德：最有效方式就是政黨主席直接公開溝通對談