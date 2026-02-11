15年研究證實！常吃「1食物」防血栓、護骨頭 營養師：日本老人早餐必吃

記者鄭玉如／台北報導

納豆雖然氣味特殊，但營養豐富。15年研究發現，長期食用可促進腸道、保護心血管與骨骼，並降低死亡率。（示意圖／PIXABAY）

納豆雖營養價值高，但味道特殊，讓人避之唯恐不及。營養師老辜提到，一篇長達15年的研究發現，長期習慣性吃納豆，有助於降低全因死亡率。納豆含有膳食纖維與益生元、植物蛋白、異黃酮等，不只促進腸道健康，對心血管與骨骼也具有保護作用。

營養師老辜在臉書粉專提到，納豆是發酵大豆食品，口感黏稠且氣味特殊，是很多日本老年人的早餐必備。2025年一篇追蹤超過2,000名、65歲以上老年男性的研究，時間長達15年，發現長期習慣性吃納豆，每週數包以上，幫助降低全因死亡率。

研究員推測可能原因，首先是納豆富含「膳食纖維與益生元」，幫助促進腸道健康，再者是「植物蛋白」，維持肌肉與身體功能；以及「異黃酮」，植物性的類雌激素，對心血管和骨骼有保護作用；最後是「納豆激酶」，具有血栓纖維溶解作用，幫助預防血栓的形成。

營養師老辜指出，與其它大豆製品相比，納豆的獨特發酵方式，使其營養成分更容易被人體吸收。此外，獨有的納豆激酶，對心血管健康有關鍵作用。若想有益健康，持之以恆是關鍵，不過仍應適量攝取，過量食用納豆可能帶來高鈉或消化不適的問題，如果想做為長期保健，建議每次食用以市售最小包裝即可。

