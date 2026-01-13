15年節目《女王大人》驚傳收攤！曾國城現身澄清：正在轉型
由主持人曾國城與巴鈺攜手合作的節目《女王大人》，13日驚傳即將收攤，引發觀眾關注。針對外界盛傳的收攤疑雲，主持人曾國城13日在接受訪問時予以否認，並強調該節目目前正處於關鍵的轉型階段，並非如傳言所述要畫下句點。
針對節目動向，曾國城在13日出席活動時明確表示，團隊正致力於研發全新的呈現型態，希望能打破過往以分享人際關係與心路歷程為主的舊有框架。他坦言，要規劃出優質的新形態內容確實不容易，目前具體的製作模式尚未最終定案，但預計在農曆年過後，便會向大眾公布明確的答案。
回顧這段主持歷程，曾國城自2010年起便開始主持《一袋女王》，該節目在2023年因衛視中文台撤出台灣市場，曾一度暫時告別觀眾，隨後於同年10月轉戰緯來綜合台並更名為《女王大人》，更在2024年成功入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。
然而，近期卻有消息指出，因收視表現不如預期，該節目已在去年11月悄悄停止錄影。對此，緯來綜合台方面也做出說明，解釋目前正為了帶給觀眾更具多樣性且精彩的視覺體驗，而著手進行大規模的改版計畫。電視台強調，未來節目將會以截然不同的面貌與觀眾見面，呼籲粉絲們可以持續期待。
