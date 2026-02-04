15日舉行家祭！竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦病逝 享壽77歲

記者楊忠翰／台北報導

竹聯幫大老吳敦於3日病逝。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

竹聯幫大老吳敦於3日病逝，享壽77歲，靈堂設置在北市民權東路某會館，預料將有各方人士前往悼念；據了解，吳敦加入竹聯幫後，因為敢打敢殺，因此獲得「鬼見愁」的稱號，後來吳敦涉入江南案遭逮捕，出獄後便轉往娛樂圈發展。

據了解，3日清晨6時許，竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦病逝，享壽77歲，家屬將靈堂設置在北市民權東路案二段某會館，15日將在北市懷愛館舉辦告別式，當天家屬只會舉行家祭，目前並無公祭打算，希望吳敦在家人陪伴下，走完人生最後一程。

廣告 廣告

吳敦在竹聯幫輩分極高，早年個性衝動，勇於在前線衝鋒，因此在江湖上享有威名，吳敦曾在幫內擔任總護法，後來涉及江南案被捕入獄；吳敦出獄後創立影視公司，開始轉往娛樂圈發展，並具有一定的影響力。

更多三立新聞網報導

北市57歲婦遇戀愛詐騙！面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光

死性不改！北車借錢哥再度犯案 4個月得手5次被起訴

綠帽夫忍不了提告！旅行社人妻偷吃男同事 對話嬌喊床單濕太害羞

受到友人蠱惑！投資牛樟芝獲利500% 中山警3日內阻詐近千萬

