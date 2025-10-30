15檔台美半導體ETF 穩定配息×高成長 精準布局掌握AI投資風口！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

全球半導體產業在2025年迎來AI驅動的成長週期，台美兩地掛牌的半導體ETF走出截然不同的路徑。

台股標的聚焦台積電（2330）與聯發科（2454）；美股標的投資輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）等AI晶片龍頭，著重全球布局。兩者風險報酬特性迥異，該如何選擇？本文剖析台美半導體ETF的結構與報酬特性，讓投資人能在穩定配息與高成長間找到最適配置策略。

台股掛牌半導體ETF 本土與全球的雙軌選擇

台股目前有8檔半導體ETF，5檔追蹤台股標的、3檔追蹤美股標的。投資人可依需求選擇。

追蹤台股標的ETF 配息與台積電權重的取捨

台灣本土半導體ETF共有5檔（見表1），最大差異在於台積電權重與配息策略，直接影響報酬表現與現金流。

中信關鍵半導體（00891）採取聯發科（占18.4%）與台積電（占25.7%）雙軸策略，打破台積電獨大格局。富邦台灣半導體（00892）與新光臺灣半導體30（00904）則採取台積電高權重策略，前者配置比例29.5%並依毛利率與資產效率挑選獲利強勢股，後者完全依市值加權，這兩檔在台積電上漲時表現較佳，但集中度風險相對較高。

群益半導體收益（00927）選股同時考量股利率與配息能力，適合追求配息的投資人。兆豐台灣晶圓製造（00913）專注晶圓製造環節，但費用率高、流動性較為不足。

整體而言，台股半導體ETF的優勢在於無匯率風險與較高配息收益，劣勢則是地理集中風險、台海地緣政治不確定性，以及權重稀釋可能削弱龍頭股的上漲貢獻。

20251031-041.png

追蹤美股標的ETF 參與全球龍頭成長的捷徑

在台灣掛牌但投資美國或全球半導體公司的ETF共有3檔（見表2），投資人無需透過複委託或美股開戶，即可直接參與美國AI晶片龍頭的成長行情。

國泰費城半導體（00830）是台灣美股半導體ETF的首選，追蹤費城半導體指數，前10大持股包括輝達、超微半導體（AMD）與美光（MU）等科技巨頭。內扣費為台灣半導體ETF中最低，採年配息制，且未進行匯率避險，不過仍是台灣投資人以台幣參與美國AI成長的最佳管道。

兆豐洲際半導體（00911）追蹤洲際半導體指數，主要成分股與00830高度重疊，但費用率遠超00830，高費用率侵蝕投資報酬，對多數投資人而言不具優勢。

中信上游半導體（00941）是台灣唯一聚焦半導體設備與材料的ETF，持有50檔成分股，為不配息型ETF。地理配置橫跨美日荷德等7國，主要持股包括科林研發、艾司摩爾與應用材料等大廠。該檔ETF適合作為核心半導體ETF的衛星配置，分散至上游設備材料鏈，降低對單一產業環節的依賴，同時也是分散地緣政治風險的有效工具。

20251031-042-1.png

