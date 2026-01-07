15歲初戀臉出道！清純臉蛋神似張柏芝Angelababy綜合體

15歲七七清純長相被認為是張柏芝和Angelababy綜合體 。 （圖／翻攝自趙鈺琪_七七微博）

15歲大陸素人女孩七七（趙鈺琪）去年一組街拍影片爆紅，被網友封為「初戀臉」，甚至被比作張柏芝與Angelababy的綜合體。近日，七七宣布出道，簽約中都文化傳媒，並在社群平台發布首支Vlog，分享日常訓練，引發粉絲熱烈關注，網友大讚「這清純野生臉太吸引人了」。

Vlog中，七七分享了表演、舞蹈及文化課的學習過程。她坦言訓練中既有開心時刻，也有低落情緒，但老師持續給予鼓勵。由於過去曾練過田徑，因為體態還太不理想，她透過瑜伽和拉丁舞改善不良習慣，逐漸呈現更穩健的姿態與台風，也展現出對表演的專注與努力。

15歲七七宣布出道。 （圖／翻攝自趙鈺琪_七七微博）

15歲七七開始拍戲。 （圖／翻攝自趙鈺琪_七七微博）

簽約後，七七將進組騰訊S+科幻劇《明日樂園》，飾演冒險角色，與鐘楚曦、尹昉搭檔。她的粉絲數也在短時間內突破23.9萬，廣告報價隨之提高，1分鐘以上視頻可達1萬元。雖然曾婉拒導演于正邀約專注學業，但如今七七已經邊兼顧學業邊踏入專業演藝圈，正式開啟出道之路。

網友對七七外貌與潛力高度期待，留言說：「確實漂亮，如果後期好好培養，演戲如果有天賦很好的」、「那還不如簽于正，有實力的話還能出頭」、「老天爺賞飯吃的長相啊」、「眉毛真好看，張柏芝的眉毛就是這種眉形」、「挺漂亮的，看看氣質培養了，和演技了，而且不是網紅臉」、「七七姐姐，等你C位出道！」

