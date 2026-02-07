15歲國中女「不倫同學爸爸」！發現有「小四」怒燒屋

國際中心／綜合報導

日本大分縣玖珠町一名21歲女子因感情糾紛涉嫌縱火燒毀已婚男友住處，案件近日開庭審理時揭露案外案。檢方指出，她自15歲起與同學父親維持長達6年的不倫關係，因懷疑對方另有外遇爆發衝突，最終以打火機點燃被爐引發火勢，導致兩層樓房屋全毀，全案預計2月12日宣判。

大分縣玖珠町發生一起縱火案件，一名21歲女子因感情糾紛涉嫌放火燒毀房屋，案件近日開庭審理時更揭出背後的不倫關係，內容曝光引發外界關注。綜合日本媒體報導，現年21歲的女子杮元冴惠被控因情感糾葛縱火報復已婚男友。庭審中指出，她約6年前、仍是15歲國中生時，透過同學認識對方父親，雙方隨後發展成不倫關係並維持多年。

然而她後來懷疑男方另有對象，雙方衝突升高，最終演變為縱火事件。檢方說明，兩人長期往來約6年，爭執導火線與感情糾紛有關。杮元冴惠則在庭上承認犯行，表示當時以打火機點燃被爐，導致男方住處兩層樓房屋全面起火並燒毀。案件預計將於2月12日宣判。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

