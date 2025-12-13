15歲失智柯基受虐躲角落狂發抖 茶聚加盟主到案了！稱一時情緒失控

15歲高齡柯基犬遭虐，北市動保處已緊急安置。（北市動保處提供）

北市1段疑似虐待柯基犬的影片近日在網路瘋傳。影片主角是1隻名為「秋刀魚」的15歲高齡柯基犬，而涉案飼主身分也被起底，為連鎖手搖飲品牌「茶聚CHA’GE」的詹姓加盟店負責人。台北市動保處證實，詹男已於日前到案說明，案件正待驗傷結果出爐後依法裁處。

影片中可見，詹男因犬隻疑似失智、隨意便溺，情緒失控對「秋刀魚」大聲喝斥，甚至拋擲衛生紙捲筒，並持清潔用具作勢揮擊，讓犬隻蜷縮在角落不停顫抖。相關畫面曝光後，引來大量網友撻伐，也有民眾第一時間向動保處檢舉。

高齡又失智 仍遭此對待？

台北市動保處表示，於12日凌晨接獲通報後，隨即啟動動物虐待案件處理流程，並依規定將「秋刀魚」自寵物旅館帶離，緊急送往特約動物醫院安置。動保處指出，「秋刀魚」已15歲，原本就有後癱與失智情形，目前仍在醫院接受多項檢查，短期內將持續住院觀察，後續也會評估替牠安排合適的照顧環境。

廣告 廣告

動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，詹男到案後供稱，因長期照顧失智犬隻，身心壓力過大才會一時情緒失控，但相關說法仍待釐清。

情緒失控能成為虐待動物理由？

動保處強調，無論任何理由，虐待動物行為皆不可容忍。待醫院驗傷結果與違法事證確認後，將依《動物保護法》第5條第2項裁罰，最重可處7萬5千元罰鍰。同時呼籲民眾，若發現疑似虐待動物情事，應立即通報1999或1959專線。

此外，「茶聚CHA’GE」總部也已發出聲明，宣布與詹男終止合作，並將追究商譽損失責任。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

茶聚加盟主虐打柯基犬 牙醫配偶急發聲：看到影片才知道

加盟主痛毆柯基犬引眾怒 茶聚總部宣布：永久終止合作、將求償違約金

囂張到不演了！「棒球手套1折」詐騙幾十萬 嫌犯嘲笑被害人：報警有個毛用