15歲失智柯基挨打「檢查結果」曝！牙醫配偶盼接手照顧終老

記者柯美儀／台北報導

15歲高齡柯基犬「秋刀魚」患有後癱、失智等症狀，近日疑因亂尿尿遭飼主虐打，畫面曝光引發社會高度關注。民進黨立委郭昱晴今說明最新進展，確認柯基目前在動物醫院安置、沒有受傷。她轉述，柯基飼主的配偶莊姓牙醫對柯基犬表達關心與不捨，並希望妥善照顧柯基犬到終老，同時配合相關單位處理。

針對外界關注的柯基犬安置事件，郭昱晴今在臉書說明最新進展，表示今早已協助將柯基犬帶離，並與接續照顧的莊姓牙醫通電話，詳細了解目前狀況。她也指出，台北市動保處昨日已將狗狗送往動物醫院安置，經檢查確認未受傷，另一隻已帶走的貓咪也同樣平安。

廣告 廣告

郭昱晴表示，柯基目前在動物醫院安置、沒有受傷。（圖／取自民進黨立委郭昱晴臉書）

郭昱晴表示，由於柯基犬年紀較大，後續照護需要投入更多心力。她在電話中感受到莊醫師對狗狗的關心與不捨，對方也表達希望能妥善照顧柯基犬至終老，並將持續配合相關單位的後續處理。

郭昱晴進一步說明，目前已確認莊醫師與詹姓飼主處於分居狀態，且詹姓行為人已無法直接接觸貓犬，動物安全無虞，請民眾不用過度擔心。

郭昱晴也呼籲，理解社會大眾對動物的心疼與憤怒，但在事件仍持續釐清、且動物已獲妥善安置的情況下，盼外界暫勿對莊醫師進行任何人身攻擊或指責，讓事情回到正常程序，也讓真正需要被保護的生命，能夠獲得安穩的照顧。

更多三立新聞網報導

又「1老字號書店」要熄燈！老闆經營40年準備退休 清倉拍賣7折起

首波冷氣團「最凍時刻」曝！低溫恐跌破10℃ 降雨時程一次看

最後一堂課！管中閔告別台大 37年教學生涯畫下句點

太難賺！「它」不賣美國了 瞄準台灣市場給甜甜價

